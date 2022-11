Triana adelanta la Navidad con las ofertas del Black Friday

La Navidad se ha adelantado en Triana. Con el encendido del alumbrado festivo este viernes, se ha dado el pistoletazo de salida a esta época del año en medio de los fuertes descuentos, de hasta el 50%, que ha traído el Black Friday. En medio de este ambiente que ya calienta motores, un constante ir y venir de gente se sentía en toda la calle con intención de adelantar algunas compras de cara a las próximas semanas o para aprovechar las promociones y adquirir aquello que necesitaban. Esta cita del último fin de semana de noviembre es ya una fecha fija en el calendario del comercio.

El buen clima, con un sol que calentaba el ambiente y ninguna nube en el horizonte, animó este sábado a cientos de isleños y visitantes a acercarse hasta la zona comercial abierta y disfrutar de una jornada de fiebre consumista y a la caza del chollo. Con la situación de incertidumbre económica que se cierne sobre la población mundial, marcada por la posibilidad de una recesión cada vez más cercana y la amenaza de desabastecimiento en ciertos productos -como los aparatos digitales-, mucha gente ha adelantado sus compras navideñas, al amparo de lo que recomiendan la mayoría de expertos.

Pese a los nubarrones negros de la economía mundial, los comercios sacaron su artillería pesada y aplicaron, casi en su mayoría, algún que otro descuento para llamar a la clientela. Muy importantes fueron en las tiendas de electrónica, que además ampliarán las ofertas más allá del Black Friday con el Cyber Monday del lunes, otra tradición comercial que adoptamos de los estadounidenses. Pero también existían promociones en las tiendas de textil, de decoración, de juguetes o en las deportivas.

Víctor Andrés es uno de los empleados de la tienda Décimas de la calle Mayor, quien aseguró que estas jornadas de Black Friday han sido muy beneficiosas. "Se ha notado la diferencia de ventas respecto a un día normal", asestó, si bien no puede comparar con otros años porque este fue su primer Viernes Negro como dependiente. Aunque en su opinión, sí se nota que la población "está un poco más conservadora" a la hora de rascarse el bolsillo, también han hecho compras de elementos que necesitaban o de algún que otro capricho, "que nunca viene mal".

El ‘anti-Black Friday’ que solo compró lo necesario Para mucha gente el Black Friday no es más que una invención del consumismo para llamar a la gente a comprar, muchas veces por encima de sus posibilidades o cosas que realmente no necesita. Domingo Galván, que ayer daba un paseo con su pareja por Triana, es uno de esos que se autodenominan «anti-Black Friday». «No venimos por ello, sino que nos ha cuadrado que hoy estaban las ofertas y este ambiente», aseguró con el beneplácito tras de sí de su acompañante. Pese a ello, iban con varias bolsas de compras que habían hecho «porque las necesitábamos y ya está, la verdad». De hecho, en algunos casos sí que se les aplicó descuentos, pero en la mayoría de ellas no. «No era algo que estuviéramos esperando, como tanta gente de la que hoy hay por aquí», insistió el hombre. Galván creyó ver más movimiento que en otras ocasiones, y también muchas bolsas y terminó con un razonamiento: «Parece que, sin obviamente generalizar, la gente tiene dinero en las carteras para poder gastarlo, habrá quien se lo quite incluso de comer para poder comprar».

Algo que también opinó Sonia Cabrera, empleada de la perfumería Sabina, que no obstante ha visto una acogida en general positiva a estas jornadas de importantes descuentos. También Néstor, supervisor de Foot on Mars, ensalzó el buen comportamiento que han tenido las ventas en sus establecimientos, sobre todo en los que se encuentran en los centros comerciales, más que en la calle Triana, con cifras que han sido en general mejores que las del año anterior.

La perfumería, gran estrella

Una vez más, la perfumería ha sido la gran estrella de estas jornadas de compras. No en vano, las navidades son una de las principales épocas de facturación para estos establecimientos. Sonia Cabrera explicó que este año "ha estado mejor que en los posteriores a la pandemia" y que se ve una mayor felicidad en la clientela, "una ilusión mayor por estas fechas" que la que se tenía en 2020 y 2021. Una de las opciones predilectas del Black Friday han sido los perfumes y las cremas, y Cabrera aseguró que muchas personas quisieron evitar las colas, los nervios de última hora o evitar que falte el producto que buscan comprando desde ya.

"Hemos hecho promociones como en otros años y la gente ha respondido, por el momento, bastante bien", indicó la mujer mientras terminaba de empaquetar para regalo un perfume que una clienta se había llevado.

Otra de las categorías reinantes en esta edición del Black Friday ha sido la del calzado deportivo. Las tiendas de deporte no han parado de atender clientes, llamados por los interesantes descuentos pero también, en opinión de Víctor Andrés, porque cada vez están más motivados por la actividad física, algo que se viene arrastrando desde la época de cuarentena. En el caso de Foot on Mars también ha sido así, con los zapatos deportivos vendiéndose mucho más que el textil.

Nunca fallan tampoco en estas fechas los juguetes. Una trabajadora de la juguetería Nikki en la zona comercial abierta advirtió "mucho movimiento" de personas "en momentos puntuales" a lo largo de los días en que han tenido descuentos de Black Friday. Para este año, parecen tener éxito artículos nuevos que han salido en los últimos meses, como Bluey o La Casa de Gabby, así como los tradicionales que nunca fallan, como pueden ser los juegos de mesa.

La perfumería y el calzado deportivo son los grandes protagonistas de la edición de este año

Los establecimientos también han sido conscientes de que, durante estas jornadas de chollos, mucha gente ha querido adelantar regalos de Navidad y, por ello, la mayoría han ampliado sus periodos de devolución o cambio de los quince días habituales a los dos meses en ciertos casos. "Los clientes preguntan mucho por las facilidades en materia de cambio, y hemos tratado de facilitarles sus compras incrementando los plazos de los que disponíamos", apuntó Néstor. Algo que llevan haciendo desde el pasado 5 de octubre también en Nikki. "Tienen la opción de cambio hasta el 15 de enero", dijo en ese sentido una de las empleadas de la juguetería.

Mucha gente, poca bolsa

Si bien es cierto que se veía mucho movimiento y algarabía por las calles, las bolsas no eran tan numerosas. La mayoría de personas únicamente paseaban y cotilleaban las ofertas de las tiendas, o disfrutaban de un día en familia bajo el deslumbrante sol. De ello se percató Alfredo Quintana, uno de los vendedores de castañas y golosinas que suele montar su puesto en Triana y que conoce casi a la perfección la calle y sus rutinas. "Solo tiene que mirar... Ayer (por el viernes) había mucha más gente que este sábado, pero el panorama seguía siendo muy similar, casi nadie va con bolsas", comentó.

Muchos comercios amplían los plazos para devoluciones o cambios para facilitar el consumo

Pese a ello, algunas personas sí que aprovecharon las ofertas del Black Friday. Una de ellas fue Miguel Ángel Campos, quien llevaba varias bolsas de tiendas de ropa. "Hay que tener cuidado con los descuentos, hemos revisado bien los días de antes a ver si no subían los precios para luego decir que los bajaban por los chollos, pero realmente los dejaban al mismo nivel que hace unas semanas", explicó el hombre, que iba junto a su pareja. Por ello, no quiso desvelar qué había comprado, para no estropear la sorpresa, si bien no solo habían adelantado regalos de Navidad, también habían ido con intención de renovar el fondo de armario.

Para tener ropa con la que afrontar los numerosos compromisos sociales de las Navidades, como almuerzos de empresa o cenas familiares, Patricia acudió a Triana y adquirió algunos productos, aprovechando para ello en algunas ocasiones los descuentos. "Realmente, nos hemos aprovechado poco, hemos venido más bien porque nos cuadraba", aseveró para luego agregar que se veía "un animado ambiente".

La Navidad está ya a la vuelta de la esquina y las familias empiezan a comprar regalos y a prepararse para la llegada de las fechas festivas en condiciones normales, después de los años de pandemia en que las reuniones sociales estuvieron tan limitadas. Y las zonas comerciales ya van entrando en ambiente. Algo que ha potenciado la llegada, hace unos años, del Black Friday y sus descuentos.