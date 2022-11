Productos a mitad de precio en un Black Friday castigado por la inflación

Llega el Viernes Negro (Black Friday) y con él arranca la temporada más importante del año para la actividad comercial. El sector en Canarias aspira al menos a repetir la facturación del año pasado y mantener así la distancia con las ventas de la época precovid. Para seducir a los consumidores que, por efecto del incremento del coste de la vida, dispondrán, de menos dinero para gastar que en 2021 rebajarán los productos en un 30% y, en ocasiones, llegarán a dejarlos a mitad de precio.

Una encuesta de la plataforma idealo.com realizada on line a 2.000 personas revela que un 41% de los españoles no piensa comprar nada este Black Friday. La mitad de ellos (49,1%) afirma no necesitar nada, una cuarta parte (25,4%) estima que no habrá descuentos atractivos y el 26,4% restante limitará «su consumo debido a la situación económica».

La última de esas razones la conocen tanto los grandes establecimientos como los pequeños comerciantes. «Hay una economía tensionada y las economías familiares están muy presionadas por el encarecimiento de los alimentos, de la hipoteca y de otros pagos inaplazables como la luz o el agua, por ejemplo», explicó ayer el secretario general de la Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de Distribución (Asodiscan), Alfredo Medina.

Sin embargo, contra quienes estiman que la oferta no va a ser suficientemente atractiva, aseguraron que el Black Friday llega cargado de contenido. Básicamente porque la inflación se mantiene alta y ha generado un efecto de retracción de las compras que se deja sentir en los stocks.

En esa batalla, «la ventaja de los comercios grandes pesa más ahora», afirmó el presidente de la Federación de Comercio (Fedeco), Raju Daswani. ¿Por qué? Porque sus elevados volúmenes de compras les permiten negociar precios más bajos con sus proveedores. Esa «mayor capacidad para negociar», como la denominó el presidente de la Federación de Zonas Comerciales Abiertas de Canarias (Fauca) Abbas Moujir.

«Si quieres estar a la altura, tienes que alinearte», continuó Daswani. Eso, unido a que aquí «se importó un Black Friday, de un solo día» y a estas alturas ya «se ha convertido en un Black Week (semana)», dificulta mucho la continuidad de los más pequeños, a decir se sus dirigentes. «No podemos entrar en la dinámica de prácticamente vivir siempre con descuentos», sostuvo Moujir.

Las tiendas también padecen el incremento de los costes, el de la energía y el de los fletes, sin ir más lejos. Como quiera que los consumidores tienen poco dinero en el bolsillo, el dinamismo de la actividad comercial no es el de antes, por lo que no han podido elevar los precios finales en la misma proporción. «El pequeño comercio tiene menos espalda», sentenció Daswani, por lo que si el periodo de descuentos se prolonga en demasía, los márgenes entrarían en negativo «y las puertas de algunos comercios cerrarían para siempre», remató Moujir.

Además, sostener en el tiempo una política de precios agresiva desincentivaría las compras. Los consumidores siempre tendrían la perspectiva de un descuento mayor y pospondrían el momento de la adquisición. En esa línea, todos los consultados señalaron que se observa un consumo adelantado de cara a las fechas navideñas. De hecho, descartaron realizar una previsión exclusiva para el Black Monday; esperarán al día 7 de enero para echar cuentas.

Por otra parte, los descuentos no serán los mismos para todos los productos. Por ejemplo, la prolongación de la temporada de temperaturas elevadas ha provocado que la ropa de invierno se acumule en los almacenes. El textil será un ejemplo, por tanto, de segmento en el que se podrán ver rebajas más sustanciosas. Lo contrario ocurrirá con todas aquellas referencias que más escasean, las más afectada por la falta de materias primas como los microchips.

Al Black Friday le seguirá, el lunes, otra costumbre nacida y arraigada en Estados Unidos, el Cyber Monday. Será el turno del comercio electrónico, un campo al que no le caben las puertas. A ese respecto, Alfredo Medina se preguntó «¿de qué sirve una regulación de las rebajas si on line nunca dejan de existir?».