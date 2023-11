Las Palmas de Gran Canaria renuncia a pedir la bandera azul para Las Canteras

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no va a solicitar la concesión de la bandera azul para la playa de Las Canteras, según ha anunciado el concejal de Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, durante la celebración del pleno ordinario de la ciudad, que comenzó guardando un minuto de silencio en recuerdo del exalcalde de la ciudad y expresidente del Gobierno canario , Jerónimo Saavedra.

La playa perdió este año la bandera azul que concede la Fundación Europea de Educación Ambiental, debido a los episodios de contaminación que sufrió la playa en el verano de 2022. Hace unos meses, la playa sufrió otro vertido, por lo que las posibilidades de que la playa recupere la distinción son improbables, pero Quevedo atribuyó la renuncia a solicitar la bandera argumentando la falta de acreditación por las administraciones públicas de la entidad que las concede, que consideró que está más relacionada con el "marketing" que otra cosa.

Según Quevedo, la ciudad ha superado la auditoría de calidad ambiental ISO que evalúa la gestión ambiental por parte de

AENOR y la Q de Calidad Turística. "Estas son", sostuvo Quevedo, "las banderas que convienen a la ciudad. La bandera azul no es el estándar mundial. No vamos a pedir la bandera azul porque no estamos aquí para ir en contra de nuestros intereses".

El concejal realizó este anuncio durante el debate de una moción presentada por el Partido Popular para crear un plan de actuación que mejore la situación de la playa de Las Canteras y su entorno, que no salió adelante por los votos en contra de los miembros del Gobierno tripartito.