New Machín, la hamburguesería de Las Palmas de Gran Canaria que arrasa en TikTok

Con 127.000 seguidores en TikTok la hamburguesería New Machín ha llegado a un público que ni se imaginaba. "Han venido clientes de Maspalomas que me han dicho que vienen por el TikTok". No en vano el restaurante ha sido galardonado por los premios Just Eat como el mejor en redes sociales a nivel nacional, en los que han destacado "su capacidad para interactuar y conectar con los clientes a través de plataformas digitales".

Detrás del éxito está su propietario Miguel Machín, que gestiona todas las cuentas y es el protagonista de los vídeos que cosechan cientos de 'me gustas'. La única de la que recibe cierta ayuda es Instagram, que una empresa externa diseña las imágenes. Desde la apertura del local en 2008 Machín tenía claro que las nuevas tecnologías serían sus aliadas. "Yo tengo una frase que es que a la última estaba ayer, hoy hay cosas nuevas que se me están escapando", comenta. El espíritu dinámico le motivó a aceptar pedidos incluso a través de Messenger durante la apertura del negocio.

Abrir el restaurante era toda una novedad, en realidad, nunca había trabajado en el sector de la restauración. Con 22 años era el dueño de una tienda en Lomo Verde que vendía de todo. "Aquello era el Corte Inglés, pero sin escaleras, hacía recarga de móviles, recarga de bonos de guagua, copias de llaves, mandaba fax, hacía fotocopias, y por la tarde hacía perritos calientes", enumera.

De una tienda a un restaurante

Cuando la casera de aquel local le subió el alquiler no se lo pensó dos veces y se mudó a Escaleritas con un proyecto completamente distinto. "No había hecho hamburguesas en mi vida", refleja. Fueron muchos errores los que cometió al principio, por lo que pasaba horas delante del ordenador para buscar la información de lo que tenía que hacer. "Horas ahí metido en el ordenador y en el móvil mirando cómo hacer una hamburguesa, qué ingredientes usar, o sea, investigando todos los días", explica.

"En aquel entonces, me veías por la cocina con el teléfono, mientras estaba haciendo unas papa, salía para afuera, le cobraba el otro, atendía al proveedor y era yo solo para todo", cuenta. En la actualidad cuenta con un equipo de siete personas, que le ayudan a tener lista las 200 hamburguesas que llegan a hacer de media al día y los 700 kilos de papas que hacen a la semana.

Machín considera que en los últimos años a partir del campeonato a la mejor hamburguesa de España los clientes demandan hamburguesas más gourmet con sabores diferentes y sorprendentes, lo que ha provocado que muchas franquicias de hamburgueserías se expandan en el Archipiélago. "Se ha creado una necesidad al público de querer probar todas las hamburgueserías nuevas que están abriendo. Ahora mismo han abierto en Las Palmas, no sé si cinco o seis franquicias nuevas y de renombre nacional", observa.

Una fábrica de ideas

La expansión de estas franquicias ha sido una forma de retarse a sí mismo para no bajar la guardia. "Me ha afectado para mejor porque no me puedo quedar de manos cruzadas, si ellos están aquí, yo tengo que hacerlo mejor que ellos", considera. "Ahora mismo en Las Palmas el que se crea que lo tenga todo vendido porque tiene fama está destinado a la quiebra", asegura.

Este año se presentan al concurso Best Burger Spain con una hamburguesa que lleva 15 años en su carta, la Tinki Winki. "Voy con nuestra identidad, o sea, con nuestra hamburguesa mítica, algo que nos identifica", cuenta. Machín tiene esperanzas de conseguir estar al menos entre las cinco primeras de Canarias, de las 27 que se presentan en el Archipiélago.

Su hamburguesa más longeva nació de probar nuevos experimentos y sabores. Por ello, Machín llama a la hamburguesería la fábrica de ideas porque está constantemente probando nuevas recetas y combinaciones. "La Tinki surgió porque me vino el proveedor, me trajo esa carne y según la probé dije esto pega con esto y esto. Entonces hice la hamburguesa, se la di a probar a un amigo. Se iba a llamar doble cheeseburger, pero mi amigo me manda un audio y dice '¡Machín! Esa súper Tinki Winki que me diste estaba espectacular', no se acordaba el nombre y fue lo primero que le salió y le dije, vale, gracias porque la acabas de bautizar", comenta.