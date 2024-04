Juan Francisco Santana Domínguez, historiador: "El municipio de San Lorenzo fue anexionado de forma injusta y cruel"

El historiador y escritor Juan Francisco Santana Domínguez ha publicado varios libros sobre la historia de San Lorenzo desde su surgimiento hasta la anexión a la ciudad de Las Palmas. La semana pasada impartió una conferencia que detallaba sus principales descubrimientos sobre la localidad grancanaria, en la cual ha trabajado desde hace 25 años desde que publicó su tesis Estudio microhistórico de San Lorenzo de Tamaraceite.

La semana pasada impartió la conferencia El municipio de San Lorenzo de Tamaraceite. Un ejemplo de historia silenciada en la Biblioteca Insular, ¿qué tal la experiencia?

Impresionante, el aforo se superó, se quedaron en la calle tantas personas como las que entraron. Justamente en estos días se cumplen 25 años de mi lectura de la tesis y es la primera vez que me invita un organismo oficial.

¿Qué le motivó a estudiar la historia de San Lorenzo hace 25 años a través de su tesis?

La idea de estudiar vino mucho antes de esa fecha. Me crie en una casa donde se hablaba de San Lorenzo y cuando iba con mis abuelos paternos y preguntaba por qué hablaban del tema, mi abuelo me decía que eso no se tocaba. Allí nació la idea de en un futuro investigar más sobre el tema y siendo estudiante comencé a buscar información del municipio de San Lorenzo en el Archivo Parroquial de San Lorenzo, en la prensa de años anteriores y también en el Archivo Histórico. Fruto de eso tuve que pedir varias ampliaciones de tiempo para mi tesis porque sobre San Lorenzo nadie había hablado. Cuando le dije al director de la tesis el tema me dijo: «¿Cómo vas a hacerla sobre un pueblucho?». Pero pasados los años se dio cuenta de que era un municipio soberano.

¿Qué fue lo que más le sorprendió cuando comenzó a estudiar el tema?

Me sorprendió todo porque en casa lo escuchaba pero nadie hablaba de ello. Todo me ha ido emocionando pero lloré cuando vi que en 1937 se fusilaba a los de San Lorenzo, que al fin y al cabo eran dos estudiantes y tres políticos. Fue impactante al leer que en el caso de uno de ellos, su propio amigo fue obligado a rematarlo y no pudo hacerlo porque cerró los ojos, también su madrastra estaba presente en el campo de tiro de La Isleta. Además, me sorprendió que San Lorenzo llegara al Puerto de La Luz, yo pensaba que estaba equivocado, pero no. Hasta 1932 Las Palmas solo tenía una especie de franja pequeña que unía la ciudad con el muelle. Muchos documentos certifican que hasta el 1932 aquella zona perteneció a San Lorenzo.

¿Por qué cedió esa zona?

La cedió porque los políticos de la capital pidieron que les dejaran aquellas partes porque aspiraban en aquel año a ser la capital de Canarias, aunque no lo consiguió. Los políticos capitalinos tenían mucho peso eran juristas, gente importante, en cambio, en San Lorenzo eran agricultores. Pero aquel préstamo para conseguir aquella utopía de que Las Palmas fuera capital no se devolvió nunca aquellas tierras a San Lorenzo. El municipio llegaba a lo que hoy sería Peña la Vieja en Las Canteras, medía 51 kilómetros cuadrados y Las Palmas 49.

¿Qué extensión tenía?

La extensión de San Lorenzo era desde Peña la Vieja pasando por el antiguo Estadio Insular, al Castillo de Mata, subía por el barranco del Guiniguada, llegaba a Santa Brígida, Teror, bajaba por el barranco de Tenoya y daba al mar. Era un municipio soberano que por decisiones políticas y por intereses económicos pasó a pertenecer a la ciudad de Las Palmas.

¿Cuándo sucedió?

Justamente se llevó a cabo el 31 de diciembre del 39, cuando la población se despertó siendo ciudadanos de Las Palmas. Aquello se llevó a cabo porque el gobernador civil, Antonio García López, amenazó a la corporación y los nombró a dedo porque nadie quería firmar así que, sucesivamente cambió la corporación. Escogió a personas que se dedicaban al campo para que firmaran aquella anexión en contra de su voluntad y estando sentados con el gobernador civil de Las Palmas sacó la pistola y la puso sobre la mesa.

Una situación en la que no vale dudar...

Yo tuve la suerte de hablar con el último alcalde vivo de San Lorenzo y me dijo que si no firmaban les mataban. También fue un hecho que cuando yo le entrevisté estaba mayor y me emocionó mucho. Fueron momentos tremendos igual que cuando las personas me decían que nunca sacara sus nombres a la luz porque temían lo que había sucedido. Aquellos que pensaban diferente eran eliminados.

¿Se ha superado el silencio sobre la historia de San Lorenzo?

A mí me ha sorprendido porque han pasado 25 años y ningún alcalde ni político de la capital se ha dignado a sentarse con la asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y del municipio de San Lorenzo para intentar llegar a acuerdos porque a nivel legal siempre se nos ha dado la razón. Pero ningún político se ha atrevido a retrotraer la situación al statu quo del año 1939, que es lo que dice la sentencia. Los políticos han dado largas porque evidentemente hay muchos intereses, ya que la ciudad disminuiría, pero un acuerdo sería poder darle una connotación diferente a la zona del municipio de San Lorenzo. Pero hace falta hablar y llegar a acuerdos porque de lo que se trata es de sentarnos y darle a San Lorenzo lo que se merece, porque fue anexionada de forma injusta y cruel.

¿Refleja también el ambiente de esos momentos en sus libros?

Sí, incluso recojo manifestaciones en Guanarteme, San Lorenzo, Tenoya dando tiros al aire. Cuando se saca la anexión se invitó a los habitantes de San Lorenzo a que hicieran las alegaciones precisas pero se les advirtió que esas manifestaciones no tendrían por qué cambiar la decisión tomada. Entonces nadie habló excepto alguna persona en la prensa que escribió que la anexión fue violenta e ilegal. La ley municipal de 1935 no lo permitía a pesar de que en la anexión se hace alusión al artículo 50 y 10 de dicha ley y que los políticos de entonces -que eran bastante torpes- no se dieron cuenta de que aquellos artículos precisamente eran los que impedían que San Lorenzo fuera incorporado a Las Palmas. Era una anexión ilegal completamente.

Utiliza testimonios, archivos y prensa, es una investigación completa...

Yo siempre he dicho que hacer historia es un ejercicio de moral y no se puede faltar a la verdad. Lo que utilicé como historiador que soy es principalmente los documentos escritos, pero como antropólogo que soy hice trabajo de campo en donde entrevisté al alcalde y a personas mayores para que me dieran su versión. En los documentos está clarísimo aquel atentado, pero escucharlo de la boca de ellos y sentir el temor fue tremendo. Los documentos del Archivo Histórico que yo utilicé estaban ocultos, nadie había escrito sobre San Lorenzo porque no le interesaba a Las Palmas que todo aquello se supiera. He trabajado también la prensa y la entrevista.

Una parte de su labor es transmitir a la gente ese conocimiento al que es difícil de acceder...

Yo creo que el objetivo del historiador es sacar a la luz aquellos hechos que cree que la población debe saber, entre otras cosas uno de los aspectos que yo puse como característica en la tesis doctoral fue que el lenguaje era adecuado a cualquier que la leyera y no a los historiadores exclusivamente. Por eso la tesis tiene un lenguaje bastante sencillo porque el objetivo era que cualquier persona que lo leyera lo entendiera.

Ya ha escrito varios libros de San Lorenzo, ¿piensa ahondar más en este tema?

Sí, tengo un libro pendiente de toponimia de todos y cada uno de los lugares que formaban el municipio de San Lorenzo. Así vemos Tenoya, Tamaraceite, Las Torres, El Cardón y Los Giles. De todos tengo monográficos y sería un libro de 700 o 1.000 páginas, un libro muy importante.

