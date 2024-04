Estas son las ayudas estatales que pueden pedir los afectados por el reboso en San Cristóbal

El Estado prepara ayudas para los afectados por las inundaciones que se produjeron la semana pasada en San Cristóbal por las fuertes mareas. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran canaria organizó este miércoles una reunión con los vecinos del barrio marinero en el local cívico del Distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira. Un encuentro en el que les explicaron los pasos a seguir y los requisitos que tienen que cumplir para poder optar a algunas de las subvenciones que tramitará el Ministerio del Interior a través de la Dirección General de Protección Civil. Las cuantías oscilan entre los 2.580 a los 10.320 euros, según sean enseres estropeados o daños en la vivienda y en función del nivel económico de cada familia.

El sentimiento generalizado entre las familias al término de la reunión fue de desánimo ante los trámites que tendrán que realizar. La técnico de Protección Civil de la Delegación del Gobierno explicó que lo preferible sería que los afectados no tiraran los escombros o enseres estropeados para que pudieran valorarlo los técnicos, momento en el que los presentes mostraron su incomprensión dado que el camión del Servicio de Limpieza pasó por el barrio para recoger todos estos restos esta misma semana. Los técnicos y concejales presentes llamaron a la calma e indicaron que esto "solo refuerza la petición" y que las podrán realizar igualmente.

Adzubenam Villullas / José Pérez Curbelo

Tanto la concejala del Distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira, Nina Santana, como el de Seguridad y Emergencias, Josué Íñiguez, señalaron que habrá personal "volcado" en intentar ayudarles a tramitar las ayudas. El plazo para presentar la documentación pertinente para solicitar la subvención concluye el 11 de mayo, inclusive. Podrán entregarlo tanto en la oficina del Distrito, junto al Mercado de Vegueta, como en la Delegación del Gobierno; también en oficinas de Correos o por sede electrónica. Hay líneas para afectados en sus viviendas por daños estructurales, por daños no estructurales y por enseres básicos estropeados. También hay una línea especial para empresas.

¿Cuántas viviendas se vieron afectadas?

Las dos pleamares del 10 y 11 de abril afectaron a un total de 42 viviendas de San Cristóbal. El oleaje destrozó puertas y ventanas de las casas situadas en el paseo. También estropeó muebles y electrodomésticos en el interior de las casas, además de otros desperfectos como humedades en las paredes, entre otros destrozos de diversa consideración. Íñiguez señaló que van a "arrimar el hombro" para que estas puedan "recuperar la normalidad en su totalidad o parcialmente" tras haberse volcado los distintos servicios -Policía, Bomberos, Limpieza y Vías y Obras- durante las inundaciones.

La subvención para recuperar enseres básicos dañados por la marea asciende a 2.580 euros

La técnico de Protección Civil recalcó que esto son "ayudas paliativas" destinadas a cubrir desperfectos y enseres de primera necesidad. Tales como la nevera, la lavadora o la cama, "no incluye la ropa, por ejemplo". Además, son complementarias a las que puedan ofrecer quienes tengan seguros del hogar a través del consorcio. Las subvenciones, cuya tramitación comenzará nada más envíen las peticiones a Madrid, se basan en el Real Decreto 307/2005, mediante el cual se regulan las ayudas estatales a los afectados por situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica.

Las familias afectadas que deseen solicitar las ayudas por daños estructurales o no estructurales deberán cumplir una serie de requisitos mínimos. Ser la primera vivienda -no valen segundas residencias, por ejemplo-, estar empadronado en dicho domicilio, criterios en función de la renta familiar y ser titular de la vivienda. En caso de haber daños estructurales en la vivienda, el importe puede alcanzar los 10.320 euros; si estos no fueran estructurales -paredes, puertas o ventanas- la cantidad sería de 5.160 euros. Para enseres, el importe es único, de 2.580 euros. Quienes vivan de alquiler solo podrán acogerse a esta última. Para los restaurantes afectados será de hasta 9.224 euros.

Datos de la renta de 2022

En caso de familias de uno o dos miembros y tengan una renta anual de 11.760 euros podrán optar al 100% de las ayudas. En caso de que la renta de esa misma unidad familiar oscilara entre dicha cantidad y los 29.400 euros pueden optar al 50% de la subvención. Estos baremos de poder económico se incrementan por tramos en las viviendas de tres o cuatro miembros [los umbrales ascienden a 15.120 y 37.800 euros, respectivamente] o más de cuatro [18.480 y 46.200 euros]. La técnico especificó que lo ideal sería tomar los datos de la renta de 2022 al ser el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) más bajo que el del año pasado, aunque se valorarán los ingresos de los últimos 12 meses en casos específicos o si el solicitante no hace la declaración al no estar obligado.

Una vecina de San Cristóbal tras la inundación. / José Pérez Curbelo / LPR

Ayudas "complementarias"

La técnico explicó, además, que estas ayudas son "complementarias" a lo que les ofrezcan desde sus aseguradoras -menos de la mitad de los asistentes afirmaron tener uno-. Todo siempre y cuando cumplan los requisitos. En este sentido, los vecinos que asistieron al encuentro señalaron su disconformidad, varios, por ejemplo, alegaron no ser titulares de las viviendas -al ser fruto de herencia-.

Al término de la cita, a la que también acudieron la concejala de Bienestar Social, Carmen Luz Vargas, y la directora de Gobernanza, Fayna Álamo, los vecinos preguntaron sus dudas. Algunos como Pedro Toledo, cuya puerta reventó con la marea, indicaron que las ayudas las veías "pobres y escasas, necesitamos más facilidad, no se puede permitir que haya gente que se quede sin ayuda por papeles".