La eterna polémica: una pareja pasea a su perro por Las Canteras

¿Deben los perros pasear por la playa de Las Canteras? Esto es un eterno debate que mantienen los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria sobre una medida que está recogida en el artículo 9 de la Ordenanza Municipal Reguladora de los Usos, Actividades e Instalaciones, en las Playas, Paseos Marítimos y resto del Litoral de Las Palmas de Gran Canaria. En el arenal capitalino los canes tienen vetada su entrada.

Una foto, publicada en el portal de Mi Playa de Las Canteras, vuelve a reavivar la polémica. Dos instantáneas muestran a una pareja paseando a un perro por la arena de la joya natural de la ciudad en la mañana de este jueves, 18 de abril.

La pareja paseando con el perro por Las Canteras / Mi Playa de Las Canteras

"Es nuestra responsabilidad individual cumplir las ordenanzas de playa. Si no las cumplimos, no podemos protestar ni exigir que otros las cumplan", publicó el medio en sus redes sociales.

"¿Cómo vamos a reclamarle a alguien que no fume en la playa, o que se lleve un pulpo, o que traiga un perro más grande o agresivo, o que circule a alta velocidad con patinetes y bicicletas por el paseo si nosotros mismos no las cumplimos?", se pregunta. "Que exista un orden en nuestra playa comienza por que cada uno cumpla con las normas, nos gusten o no", concluye.

¿Qué dice la normativa?

La normativa impide en su artículo 9 “la tenencia, estancia y tránsito con perros y animales en el paseo marítimo anexo a la playa de Las Canteras desde la plaza Pepe Limpiabotas (entrada a El Confital) hasta Los Muellitos, a excepción de los perros cuyos dueños tengan su domicilio en el Paseo de Las Canteras, donde solo y exclusivamente se les permitirá el tránsito por el mismo cuando sea necesario e indispensable para la entrada y salida de su domicilio, debiendo obligatoriamente efectuarse siempre por la calle más próxima”.

Imagen de un hombre que paseó, en noviembre, a su perro en plena playa de Las Canteras / Mi Playa de Las Canteras

Sin embargo, “quedan excluidos de tal prohibición los pequeños animales de compañía que vayan en transportín o bolsa de transporte adecuada que ofrezcan las condiciones para poderlos transportar con seguridad, así como los perros de asistencia, siempre que vayan acompañados de las personas usuarias de los mismos y cumplan con las normas a tal efecto establecidas”. Y lo mismo ocurre “con los perros que el personal autorizado disponga para el desempeño de funciones de vigilancia, seguridad y salvamento”.