La familia del Metropole se va de fiesta

El Club Metropole cerró este sábado los actos del 90 cumpleaños con una gran fiesta para los socios donde no faltaron las actividades deportivas y la música. La entidad, fundada el 20 de abril de 1934 por el pionero de la natación en Canarias Julio Navarro Jaímez, mantuvo sus puertas abiertas para que el público de fuera pudiera también conocer sus instalaciones y a la gran familia del Metropole, seña de identidad de esta sociedad deportiva que ha logrado dar 29 olímpicos.

La jornada comenzó con una gymkhana infantil deportiva y una exhibición abierta de judo. Tras el almuerzo, las piscinas se copaban de niños, jóvenes y adultos, mientras de fondo se escuchaba la música en directo de Betty & The Speed King's. El ambiente festivo que se vivío ayer y durante la cena de gala que se desarrolló el viernes en el club borraba de un plumazo la crisis por la que ha atravesado el club en los últimos años. El Metropole lograba el pasado octubre superar el concurso de acreedores al que se había sometido voluntariamente en 2022 para hacer frente a una importante deuda que, en gran parte, se ha aliviado con la incorporación de 1.215 socios con la campaña 'Vive Metropole' lanzada hace menos de un año por la junta directiva para atraer nuevos socios sin necesidad de pagar cuota de entrada.

Durante la jornada de puertas abiertas se hicieron algunas inscripciones más, según señaló el presidente del club Antonio Santana, muy contento por la alta participación de los socios en las actividades que se habían organizado estos días para el aniversario. "Anoche [por el viernes] durante la cena, en las que se inauguró el salón de los olímpicos, vinieron 14 de los 29 olímpicos que tenemos y tres de los expresidentes que quedan vivos, Pepe Feo, Manuel Herrera y Arturo Lang-Lenton. Fue un acto muy emotivo, puesto que se reconoció también la labor de Rosa García, una de las monitoras de la escuela de natación que ahora tiene 94 años y se otorgó una placa al entrenador Enrique Martínez Fuentes. La piscina de saltos llevará a partir de hoy su nombre. También se hizo un reconocimiento al primer presidente que tuvo el club Tomás Cordón", recordó Santana.

En la cena de aniversario estuvieron tres de los expresidentes que ha tenido el club José Feo, Manuel Herrera y Arturo Lang-Leton

A la cena acudieron también el presidente de la Federación Española de Natación Fernando Carpena; el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria Arydany Romero; el viceconsejero del Gobierno de Canarias Ángel Sabroso y la concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Carla Campoamor y numerosos socios elegidos a través de un sorteo entre los que querían asistir.

Acciones inmediatas

Tras estos días de fiesta, el presidente del Metropole explicó que ya están trabajando en los años venideros. "En verano se cambiará todo el gimnasio y se arreglará el alicatado de la piscina olímpica y la sala de máquinas. El consejero del Cabildo de Gran Canaria se comprometió anoche [por el viernes]a financiar la obra. También se cambiarán todos los focos gracias al compromiso que tenemos del Gobierno de Canarias de sacar una partida para su financiación por el tema de eficiencia energética", indicó el presidente del Metropole en medio del barullo de niños en las piscinas y la música.

El entusiasmo de Antonio Santana por la renovación de las infraestructuras y del apoyo de las administraciones públicas se trasladaba al equipo de waterpolo, que el próximo 4 de mayo lucharán por el ascenso a segunda en un partido contra el Portugalete al que tendrán que sumar otro más.

PUERTAS ABIERTAS 90 ANIVERSARIO CN METROPOLE / Juan Carlos Castro

El equipo había montado un chiringuito dentro del club para sufragar los gastos aprovechando el aniversario además de un sorteo en el que regalaba una pata asada de jamón con papeletas a dos euros y la venta de las camisetas por el aniversario. Su entrenador Jero Espino se mostraba orgulloso de poder celebrar el aniversario de un club, en el que estuvo quince años como deportista cuando el equipo estaba en primera división. "Me crie deportivamente aquí y recuperar esto otra vez; tanto en lo deportivo como en lo social, este buen ambiente, esta familia, me hace sentir my orgulloso", comentaba.

El equipo de waterpolo realizó una rifa para sacar fondos para el viaje a la Península del próximo 4 de mayo, donde luchará por subir a segunda con el Portugalete

Lo mismo le ocurría a Eli Ramos García, trabajadora desde hace 35 años en el Club, que el viernes vivió un momento muy emocionante al ver el homenaje que recibía su madre Rosa García de los socios. "No sabía nada. Le encantó venir y todo el mundo que vino a la cena la saludó. Le sentó de maravilla, estaba súper emocionada", dijo la mujer, que como su madre también ha sido entrenadora hasta el pasado año. "Cuando nos fuimos me dijeron que la gente se quedó llorando y eso para mí es muy emocionante, sobre todo por mi madre", puntualizó.

Eli, que ahora está en el control de la puerta, apuntó que todos los días viene gente a preguntar cómo hacerse socio del Club; también por teléfono. "Gracias a Dios hemos resurgido", declaraba.

El entrenador de saltos Enrique Martínez Fuentes con la placa con su nombre. / JUAN CASTRO

El entrenador superior de saltos de la Federación Española de Natación y con una larga trayectoria en el Metropole Enrique Martínez Fuentes disfrutaba también de la tarde de fiesta con su familia. A pocos metros de la piscina de saltos que ya lleva su nombre, reconocía que pese a que sabía que le iban a hacer este homenaje "cuando vi la placa me emocioné". "He hecho esto [entrenador] con tanta pasión y me he divertido tanto que no lo considero un trabajo. No ha sido un esfuerzo para mí", manifestaba, mientras agradecía a los socios el reconocimiento.

El entrenador superior de saltos de la Federación Española de Natación Enrique Martínez Fuentes se mostraba agradecido por el homenaje que se había dado a la veintena de olímpicos que ha dado el club

"Estoy en una nube. Y no por mí, sino porque mi club, ha hecho un hueco de honor a los olímpicos. He colaborado con ellos en la recopilación de datos y hemos descubierto que faltaban algunos, en otros que las fechas no eran las correctas. Detalles mínimos, achacables a una falta de interés y de preocupación por presumir de nuestros valores", declaraba el entrenador. Esos valores del Metropole los sintetizaba en que el socio sea bien atendido, que el Metropole sea un club familiar y el trabajo de alto nivel que se realiza con los deportistas. "Hay pocos clubs en el mundo que hagan eso. Desde hace noventa años somos un ejemplo de eso, pero en los últimos quince habíamos olvidado esas raíces y la junta directiva lo está recuperando", añadió el deportista, muy satisfecho porque siendo un Club olímpico hubiera homenajeado a sus estrellas. "Fue un día que no olvidaré en la vida. Llevo aquí desde que tenía 6 años y voy para 64 y no he visto nunca un homenaje o algo tan parecido que me haga sentir tan orgulloso", terminó.

