El sueño del matrimonio de Ingenio que perdió el trabajo el día antes de ganar el Gordo: comprarse una casa

Parece impensable que al día siguiente de quedarte sin empleo, acabes ganando la lotería nacional. Por eso dicen que la realidad supera muchas veces la ficción.

María y Antonio, una pareja procedente de Carrizal, tardaron en darse cuenta que no estaban viviendo una película. «No me lo puedo creer», espetó la mujer frente a la televisión al darse cuenta que había ganado un total de 400.000 euros. El Gordo de Navidad. Su marido y sus dos hijos, sentados a su lado en el momento clave, quedaron paralizados.

Surgieron las dudas, pero tras una rápida carrera hacia la cartera (donde atesoraban el décimo) y confirmar que, efectivamente, el número que sostenían en la mano era el ganador, no pudieron hacer otra cosa que gritar emocionados. Así lo contaron ayer en el centro comercial El Mirador, pues tras llevarse la sorpresa se levantaron del sofá para ir a festejar su suerte en la administración donde compraron el que iba a ser «el último número», afirmaron.

«Tenía claro que si compraba un décimo que al final no era premiado, no volvería a comprar nunca más», sostuvo temblando Antonio, que explicó que solo había ganado en ocasiones contadas pequeñas cantidades de dinero.

«Compro todos los años y siempre me gasto un dineral, así que decidí que ya para el próximo paraba», explicó riendo de la emoción. Tres horas después del anuncio que dieron los niños San Ildenfonso, aún no se creía que tuviese tanta suerte. El matrimonio ya tiene claro en qué quieren gastarse el dinero. «En una casa», afirmaron entre lágrimas de emoción. Viven desde hace años de alquiler en el barrio de Carrizal, en el municipio de Ingenio, y tienen claro que ahí es donde quieren seguir viviendo. «Nos gusta mucha esa zona; tiene un ambiente muy bueno y ya conocemos a los vecinos», espetaron, insistiendo en que lo que buscan es dejar las preocupaciones atrás.

«No tener que estar preocupados en pagar el alquiler, el agua y la luz; sino estar tranquilos con lo que tenemos», aseveraron. El resto ya tendrán tiempo de pensar en qué lo gastan, aunque saben que ayudar a la familia es otra de las prioridades. Sobre por qué escogieron ese número responden que no lo tenían pensado de antemano. «No tenemos uno favorito o de la suerte; todos los años hemos comprado los que más nos llamaban la atención de los que había expuesto», explicaron emocionados. «En este caso me gustó el 48, me dio buenas sensaciones», afirma Antonio, que detalla que lo compraron hace dos semanas, aproximadamente. “Hicimos una cola enorme, pero mereció la pena”, espetaron.

«Lo hemos pasado muy mal en estos últimos dos años», destacaron. Ambos viven en un piso de alquiler, junto con sus dos hijos. María, que trabajaba en un supermercado, se quedó sin empleo al comienzo de la pandemia. «La situación económica estaba muy mal, así que tuvieron que reducir personal y yo era de las últimas que llegó a la plantilla», explicó. Antonio, por otro lado, tenía su puesto en la construcción hasta ayer -el martes para el lector-. «Por la noche lo llamaron para decirle que no podían seguir manteniéndole en la empresa porque no había suficiente trabajo», adelantó María con una sonrisa incrédula. El futuro no estaba nada claro para la pareja, pero un golpe de suerte cayó sobre ellos.