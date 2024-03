Adiós a la Lotería de Navidad: acaba el plazo para cobrar los décimos premiados

Parece que fue ayer la Navidad y casi sin darnos cuenta llega la Semana Santa. Han pasado tres meses desde el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, el Gordo, y acaba el plazo para cobrar los décimos premiados. Ya puedes decir adiós a tu premio si no te has acordado de cobrarlo.

Loterías y Apuestas del Estado da tres meses para cobrar los décimos premiados del Sorteo de Navidad, que se celebró el 22 de diciembre de 2023. El plazo expira justo el día 22 de marzo y ten en cuenta que este 2024, al ser bisiesto, has tenido un día más para cobrar el premio.

Tal vez te hayas despistado o has perdido el décimo en tu casa, olvidado en un cajón. Si es así, tienes tiempo de buscarlo. También puede ser que no lo hayas cobrado porque no sabes cómo. Si este es tu caso, sigue leyendo y te explicamos cómo puedes cobrar tu premio.

La alegría inunda las administraciones de loterías que dieron el Gordo de Navidad / LP/DLP

Cobro de un décimo premiado de Navidad

Hay varias maneras de cobrar un décimo de Lotería de Navidad premiado:

Si el premio que se obtiene es igual o inferior a 2.000 euros se podrá cobrar en cualquier administración de lotería, independientemente si es en la que se compró el décimo. En esta ocasión, se puede cobrar en efectivo o por el sistema bizum. Si, por otro lado, el importe es superior a 2.000 euros, hay que recurrir a algunas de las entidades bancarias asociadas a Loterías y Apuestas del Estado prensentado el décimo premiado y el DNI. Las administraciones de lotería no cuentan con dichas cantidades de dinero. Si se comparte un décimo premiado, la forma de actuar es la misma que las anteriores. Solo se neceita que la persona que cuenta con el décimo original en físico se persona en la administración o entidad bancaria correspondiente para cobrar el premio. Para cobrar una participación debes ir directamente al lugar donde la compraste.

Por otro lado, es conveniente que sepas que en los premios superiores a 40.000 euros, Hacienda se queda con un 20% del mismo. Por ejemplo, si te ha tocado el 'Gordo', recibirás 328.000 euros de los 400.000 iniciales.