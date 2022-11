Una estrella lleva cosida a su camiseta la selección española. La conquistó el 11 de julio de 2010 gracias al remate de Andrés Iniesta en la final del Soccer City de Johanesburgo. El de Fuentealbilla visitó la concentración de la selección que dirige Luis Enrique Martínez en la Universidad de Catar, donde tuvo un caluroso recibimiento y conoció en persona a Pedri, que se mostró tímido en el primer encuentro con su ídolo.

El de Tegueste fue objeto de bromas por parte de Jordi Alba por la timidez que mostró. No miraba a los ojos a Iniesta al principio de la conversación que mantuvieron.

"Es un orgullo conocer a mi ídolo, al que admiraba como jugaba al fútbol. Lo he disfrutado mucho, es una magnífica persona y estoy muy contento de conocerlo", aseguró Pedri a los medios de la Real Federación Española de Fútbol.

"Estoy contento de estar aquí en el Mundial y de saludar a muchos amigos. Con ilusión de poder verlos y disfrutar del momento", afirmó Iniesta, que también compartió un rato con el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, y saludó a todos los jugadores y al personal de la selección con los que hace unos años compartía aventuras.

La visita de Iniesta no es la primera de jugadores de la generación dorada a los hombres de Luis Enrique. Javi Martínez, campeón de Europa y del mundo estuvo en el primer entrenamiento, y Santi Cazorla, doble campeón de Europa, se pasó días antes del estreno mundialista.

"Las comparaciones no son agradables porque sólo son ruido"

"No le afectará ni condicionará por nada", reivindicó Iniesta a principio de noviembre en una entrevista concedida al Diario AS. Valorando que "Pedri disfruta jugando al fútbol y le es igual el Bernabéu que la plaza de su pueblo. Esto se nota y por eso no creo que influya". Eso sí, ha avisado: "Las comparaciones no son agradables porque sólo son ruido. Yo tengo mi historia y él debe hacer la suya y tiene potencial suficiente para ser un referente en su equipo y en la Selección".

Pedri debutó en el Barça en la temporada 2020/2021. Pese a haber llegado con un perfil bajo, procedente de Las Palmas y con el destino a priori en el filial azulgrana, quemó etapas y se convirtió en el jugador revelación de ese curso. Esto le permitió debutar con la selección española o, incluso, ganar el Trofeo Kopa y el Golden Boy, que le acreditaron como el mejor futbolista joven de 2021. Como se ha dicho, a menudo se le compara con Iniesta por el tipo de juego de ambos, aparte de por sus personalidades tímidas. Si bien en ocasiones el canario puede recordar al de Fuentealbilla, la comparación son palabras mayores.