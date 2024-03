El maquillaje de Oscar de 'La sociedad de la nieve': "Recreamos el cadáver de cada fallecido, pero Bayona lo descartó"

En pocas horas, este miércoles, volarán a Los Ángeles para la ceremonia de los premios Oscar con las maletas llenas de prótesis de piernas, moldes, heridas y pelucas. Los catalanes Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver, David Martí y Montse Ribé están nominados a mejor maquillaje y peluquería en los galardones más importantes del cine por 'La sociedad de la nieve', de J. A. Bayona. Un "reconocimiento" a su trabajo que reciben "muy ilusionados", aseguran en una conversación con este medio, aunque son conscientes de que existe "mucha competencia" en la edición de este año.

La cinta muestra la tragedia de los Andes en 1972, cuando un avión que había partido de Montevideo (Uruguay) con destino a Santiago de Chile se estrelló en la cordillera. Los maquilladores y el equipo de efectos visuales tuvieron que recrear las heridas, hacer muñecos que representaran a los fallecidos y reproducir los trozos de carne que comían los supervivientes.

Pero la dureza del suceso hizo que muchas imágenes finalmente no se emitieran en la película de Netflix. "De nuestro trabajo habrá un 30%", afirma David Martí, maquillador y creador del Estudio DDT SFX de Barcelona. "Jota [J. A. Bayona] quería rodarlo todo, pero luego muchas cosas se quedaban en la sala de montaje", comenta. Por ejemplo, recrearon con 'dummies' -una especie de muñecos- los retratos ficticios congelados de los personajes que morían. Eso "se eliminó por respeto a las familias y porque no hacía falta. Pero sí que le hacía falta a Jota rodarlo para tener todas las opciones posibles". "Es una película emocional y esos detalles no eran necesarios", valora Martí. Bayona no quería caer en el dramatismo, sino mostrar al milímetro lo necesario para conocer qué pasó en la catástrofe.

Algo parecido les ocurrió durante la producción de la película 'Lo imposible', recuerdan, en la que también trabajaron con Bayona. "La imagen del agujero en la pierna que tenía María Belón [la mujer que vivió en primera persona el tsunami] aparece solo en un plano, pero con él ya lo tienes en la cabeza toda la película, no te hace falta verlo más. Hicimos hasta 200 prótesis de eso, una para cada día, y solo salió una vez", desvela el maquillador.

Hechos reales

'La sociedad de la nieve' ya ha recibido el reconocimiento de los expertos, después de 12 premios Goya, y del público, convirtiéndose en el segundo filme de habla no inglesa más visto de la historia de Netlflix. Pero la opinión que más importa a los maquilladores es la de los supervivientes del suceso. "Nos daba mucho respeto, pero nos dijeron que se vieron totalmente retratados y estaban muy emocionados", asegura la jefa de maquillaje, Ana López-Puigcerver. Incluso el médico del trágico suceso, Roberto Canessa, les felicitó por su trabajo con las heridas.

"Teníamos muy presente todo el rato que eran hechos que habían ocurrido de verdad y había gente que lo había vivido", apunta Montse Ribé, maquilladora del Estudio DDT SFX de Barcelona. "Cuando estudiábamos las heridas no me podía creer que les pasara todo eso y que algunos sobrevivieran. Era una cosa bestial y sentías orgullo de poderlo presentar con el respeto con el que Jota lo ha hecho", confiesa la maquilladora.

Rodaje cronológico

El rodaje de la película se alargó un año. En la primera etapa, desde enero hasta abril de 2022, se encontraron con la dificultad de grabar en condiciones extremas en la montaña, en Sierra Nevada, con la nieve y el frío a unos 2.800 metros de altura. "En el proceso éramos un equipo grande, pero a la montaña no podía subir todo el mundo", desvela Ribé. El cuerpo técnico que llegaba era muy reducido por las dificultades de acceso. "Cuantos más actores subían, menos equipo de maquillaje, por lo que los retoques eran muy complicados", explica la jefa de maquillaje, Ana López-Puigcerver.

Así, la grabación del filme fue cronológica y lineal durante 141 días para que los actores sufrieran la transformación progresiva de sus cuerpos con el paso del tiempo en la montaña, como la pérdida de peso o el crecimiento gradual del pelo y la barba. Sin embargo, el cambio no era igual para todos. Mientras algunos adelgazaban más rápido, en otros costaba más apreciar la crudeza de la tragedia. Esa diferencia tenían que acentuarla con maquillaje y las prótesis creadas para cada situación.

Con el pelo ocurría lo mismo. Utilizaron pelucas para simular los cortes y el estilo de los años 70, y después los retoques tenían que ser periódicos para que el crecimiento fuera acorde al tiempo transcurrido. Belén López-Puigcerver, jefa de peluquería, asegura que uno de los retos más grande fue "mantener la continuidad" física de los personajes con los parones del rodaje.

El reto de volver al inicio

Tras su paso por las tierras granadinas, el equipo se trasladó a Chile y Uruguay, donde primero se recrearon las escenas de la bienvenida en el aeropuerto. "De Sierra Nevada a Uruguay fueron con el mismo rácord [la relación de continuidad entre los planos para que no rompan la verosimilitud] porque llegaban delgados con el pelo largo y demacrados cuando les recogen tras el rescate, pero luego paramos un mes para que engordaran y cogieran peso", explica López-Puigcerver.

Después de una primera pausa, los actores grabaron en verano los 'flashbacks' y las escenas previas al accidente en Uruguay, donde se despedían de sus familiares antes del trágico suceso. Más tarde volvieron a parar el rodaje y lo retomaron antes de Navidad, cuando finalmente recrearon el accidente de avión en los estudios de Netflix. "Desde agosto, en Uruguay, que es cuando están en el aeropuerto y van a coger el avión, a noviembre, en el rodaje del accidente en Madrid, tenían que estar exactamente iguales. Eso fue complicado de conseguir", asegura.

Contacto con los supervivientes

El proceso de documentación previo también fue largo. Contaron con la información que les había facilitado el director sobre el suceso, sus investigaciones personales y el contacto directo con los supervivientes. "Nos contaban anécdotas y les enviábamos bocetos del cuerpo para que ellos mismos señalaran las heridas que podían tener", explica Ana López-Puigcerver.

El equipo de efectos visuales también hizo un estudio previo de los hechos, como "el momento acordeón con el accidente y cómo se rompen las cosas", para intentar entender "cómo pasó y ser lo más real y fiel a lo ocurrido", explica Ribé. Los nominados al Oscar son conscientes de que en la película "no todo es tan exacto como la verdad", pero incluso las personas que sobrevivieron "te cuentan cosas distintas y lo recuerda cada uno de una manera".

Fenómeno fan

Martí y Ribé ya ganaron el Oscar por 'El laberinto del fauno', de Guillermo Del Toro. También habían trabajado con Bayona en las películas 'El orfanato' (2007), 'Lo imposible' (2012) y 'Un monstruo viene a verme' (2016). "Sabíamos que 'La sociedad de la nieve' iba a funcionar y podía ser otro 'Lo imposible', pero ha traspasado todo eso", confiesa el maquillador.

El fenómeno fan ha llegado muy lejos. La gente ha buscado información del suceso, ha recolectado datos de documentales previos, se ha leído libros sobre el caso y ha visto la película hasta 10 veces. Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver, David Martí y Montse Ribé ni siquiera piensan en llevarse el Oscar a casa; el apoyo del público es su mayor reconocimiento.