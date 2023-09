Desde Palma de Mallorca hasta el encanto histórico de Roma, en Italia, el Puente del Pilar está a la vuelta de la esquina y toca ir planificando una escapada. Aunque este año el 12 de octubre cae en sábado, es una buenísima oportunidad para hacer una escapada.

Así que si eres afortunado y puedes irte unos días por el Puente del Pilar, aquí van 10 opciones que pueden ser asequibles al bolsillo a estas alturas del año.

1. Londres, Reino Unido

El clásico que nunca falla. Londres es un destino de libro para una escapada de última hora para el Puente del Pilar. Debido a la cantidad de aerolíneas de bajo coste que vuelan entre España y la capital británica, podrás encontrar vuelos sin escalas por muy poco dinero. Y llegarás a una de las ciudades que más posibilidades de ocio te ofrece. Tienes múltiples lugares que visitar como el Big Ben, el Museo Británico o Picadilly Circus. O, también la posibilidad de explorar a fondo mercadillos, rutas alternativas y temáticas (como la de Harry Potter) o escaparte a pueblos con encanto cercanos a la City.

2. Palma de Mallorca

Octubre no es mal mes para aprovechar el conocido como “veranillo de San Miguel” (o “del membrillo), así que reserva ya tu escapada para el Puente del Pilar hacia Palma de Mallorca. Baleares te espera con playas relajadas, restaurantes para probar las especialidades locales con vistas al mar y, lo mejor, con buenísimos precios en vuelos y alojamiento.

3. Viena

Uun destino perfecto para tu escapada durante el Puente del Pilar. Al ser una ciudad de tamaño medio, no tendrás la sensación de tener que estar corriendo de un lado a otro, por lo que es ideal si tienes 2 o 3 días para recorrerla. Podrás disfrutar de su lado más imperial recorriendo palacios o edificios religiosos y, por supuesto, la famosa Ópera de Viena. Además, puedes optar la versión más moderna de Viena. Y, si quieres hacer un viaje para este Puente del Pilar en familia, no dejes de dedicar unas horas al Prater, el parque de atracciones más antiguo del mundo y uno de los mejores de Europa.

4. París

París es un destino clásico para una escapada en el Puente del Pilar. Se encuentra a tan solo un par de horas en vuelo y, gracias a la cantidad de aerolíneas low cost que unen España con Francia, aterrizar en la “Ciudad de la Luz” no te costará mucho. Si es tu primera vez en París, no puedes perderte los clásicos como la Torre Eiffel, el Museo del Louvre o la Basílica del Sagrado Corazón. Otra idea es callejear y a descubrir la ciudad más secreta y desconocida. O puedes aprovechar este puente para descubrir Disneyland París, fácilmente accesible en transporte público desde el centro.

5. Roma

¿Hace tiempo que sientes la llamada de Italia? Aprovecha este puente para hacer una escapada a una de las capitales europeas con más historia. Sentarte frente al imponente Coliseo, dar un paseo por siglos de antigüedad en el Foro Romano o contemplar la Capilla Sixtina. No solo eso, esta escapada para el Puente del Pilar puede ser la excusa perfecta para hacerte un experto en gastronomía italiana. Prepárate para degustar las mejores pizzas, platos de pasta y, por supuesto, gelattos.

6. Bruselas

Si nunca has ido a Bélgica, este Puente del Pilar es una excusa perfecta para conocer un pedacito de este pequeño pero gran país europeo. Es posible reservar vuelos a Bruselas por un módico precio y no te costará encontrar alojamiento a buen precio. La ciudad te mantendrá ocupado durante un par de días, pues tienes a tu disposición la maravillosa Grand-Place, la famosa fuente del Manneken Pis, los murales de Tintín esparcidos por toda la ciudad y, lo que estabas ya visualizando, ¡gofres y patatas fritas por todos lados! Si te gusta el cicloturismo, quizás puedes plantearte alguna ruta en bicicleta por Flandes. Combina visitas históricas con la deliciosa gastronomía y cerveza de la región y disfruta de este viaje en el Puente del Pilar.

7. Oporto

Si quieres viajar barato este Puente del Pilar, reserva ya tu vuelo a Oporto y prepárate para disfrutar de una de las ciudades más bonitas y con más ambiente de Europa. Además de sus iglesias cubiertas con los tradicionales azulejos portugueses, la archiconocida librería Lello e Irmão o los pasteles de nata del Café Majestic, lo que te conquistará de Oporto es la mezcla de aire decadente y moderno que se respira por sus calles. En la ciudad lusa puedes degustar un vino, probar las delicias portuguesas o salir de fiesta por bares alternativos como Armazen, en el barrio de Miragaia. Sin duda, Oporto es una de las mejores escapadas para el Puente del Pilar si no quieres dejar tu cuenta en números rojos, pero quieres descubrir nuevos rincones cerca de España.

8. Múnich

Tras la euforia de Oktoberfest, Múnich vuelve a ser la ciudad tranquila de siempre, en la que da gusto pasear por sus calles y parques, sentarse a beber una cerveza en uno de sus biergarten o ponerse hasta arriba de comida bávara en uno de sus restaurantes, como el famoso Hofbräuhaus. Octubre es un mes ideal para visitar la capital de Baviera, cuando todavía no hace demasiado frío y los días no son tan cortos como en invierno. Esto es especialmente importante en una ciudad en la que se vive mucho en la calle. Por ello, una de las cosas que no puedes dejar de hacer en Múnich es dar un paseo por el Englischer Garten. Además, puedes aprovechar esta escapada en el Puente del Pilar para combinar la visita a Múnich con la del castillo de Neuschwanstein, uno de los castillos más bonitos de Alemania, que se encuentra a solo un par de horas en tren del centro.

9. Cracovia

Polonia sigue siendo todavía una joya de Europa que no muchos conocen. Dentro de sus grandes ciudades, una de las mayor encanto es Cracovia. Además de tener decenas de lugares históricos, se trata de una de las urbes universitarias más importantes del país. En 3 días te dará tiempo a conocer su casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1978 y en el que destaca la plaza Rynek Glówny. No solo eso, si decides hacer tu escapada del Puente del Pilar a Cracovia, tendrás la oportunidad de conocer la parte más dura de la historia de Europa visitando el campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau. Este se ubica a tan solo 50 kilómetros de Cracovia, así que no te costará nada llegar en transporte público.

10. Málaga

Una buena manera de disfrutar de estos días de descanso es viajar hacia el sur de España, donde el buen tiempo acostumbra a acompañar a mediados de octubre, por lo que busca un vuelo a Málaga y regálate días de sol y mar que echabas de menos desde el verano. Además, la capital de la Costa del Sol cuenta con una oferta cultural en la que destacan el Museo Picasso y el Centro Pompidou. Y tienes un montón de rincones que descubrir en la provincia. Desde Frigiliana, uno de los pueblos blancos con más encanto de Andalucía, hasta el vertiginoso Caminito del Rey. Las opciones de ocio en Málaga son casi infinitas.

Y si ninguno de estos lugares logra captar tu atención siempre te puedes escapar a Zaragoza para vivir las Fiestas del Pilar como manda la tradición.