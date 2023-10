Planear una escapada a una ciudad de bajo costo en octubre puede ser una excelente manera de disfrutar de unas vacaciones económicas. Una 'fuga' tras los días estresantes del inicio del curso escolar, si tienes hijos. O ya han acabado tus vacaciones y has vuelto a la rutina laboral. Un 'kit kat' necesario para empezar a coger fuerzas de cara la maratón navideña que comenzará en breve.

Hay que planificar bien, porque algunos son destinos muy demandados por centenares de persona. Hay que saber bucear en redes, web de alojamientos o de líneas aéreas para lograr el 'chollo'. En ocasiones hay que saber esperar. Los viajes de última hora ('last minute'), suelen proporcionar agradables sorpresas a los viajeros.

Otra opción es animar a familiares o amigos para viajar juntos. Mientras más sean más toca dividir los precios y esto puede reducir mucho los gastos del viaje. Se puede utilizar app especiales para ello. En las que se va ingresando lo que gasta cada miembro del grupo, y al final resume lo gastado y cuánto ha de pagar cada cual. Sin sorpresas que provoquen discusiones o enfados.

Hay que planificar bien, porque algunos son destinos muy demandados por centenares de persona

Viajar es una buena elección, sobre todo para los que cuentan con el día del Pilar como festivo. Tomar unos días de asueto que nos sustente para lo que resta de año. Y aquí tienes cinco ciudades que podrían ser ideales para una escapada improvisada en ese mes:

Marrakech

Es una ciudad fascinante ubicada en Marruecos que atrae a numerosos visitantes de todo el mundo. Aunque no es considerada una ciudad de bajo costo en comparación con algunos otros destinos, aún puedes disfrutar de una escapada asequible si planificas con cuidado. Marrakech ofrece una amplia gama de opciones de alojamiento, desde hoteles de lujo hasta riads tradicionales y hostales económicos. Puedes encontrar riads económicos y hostales que ofrecen una auténtica experiencia marroquí a precios razonables. Come en los zocos de la ciudad, donde encontrarás una variedad de platos tradicionales marroquíes a buen precio. Los tajines, cuscús y platos a base de cordero son deliciosos y económicos. Explora a pie la Medina, un laberinto de callejones estrechos y mercados bulliciosos. Te permitirá descubrir la cultura local y la artesanía.

Marrakech es una ciudad vibrante llena de historia y belleza, y con un poco de planificación, puedes disfrutar de una escapada económica

Marrakech tiene una rica historia y cultura y puedes visitar lugares como la Mezquita Koutoubia, los Jardines Majorelle y el Palacio de Bahía por una tarifa razonable.Aprovecha para hacer excursiones de un día a lugares cercanos, como las Montañas del Atlas o el Valle de Ourika. Estas excursiones suelen ser asequibles y te permitirán experimentar paisajes naturales impresionantes. Utiliza el transporte público, como los autobuses locales, para moverte por la ciudad. Marrakech es una ciudad vibrante llena de historia y belleza, y con un poco de planificación, puedes disfrutar de una escapada económica mientras exploras todo lo que tiene para ofrecer.

Brujas

Esta pintoresca ciudad en Bélgica, es un destino encantador para una escapada en octubre. Puedes caminar por el casco antiguo que es un lugar hermoso para pasear, explorar calles empedradas, canales y plazas sin costo alguno. Admira la arquitectura medieval y disfruta del ambiente. Puedes disfrutar de la atmósfera y observar a los locales sin gastar mucho dinero. Si eres un goloso empedernido aprovecha la oportunidad para degustar chocolates de alta calidad en las numerosas tiendas de chocolate de la ciudad. Algunas tiendas incluso ofrecen muestras gratuitas.

Si eres un goloso empedernido aprovecha la oportunidad para degustar chocolates de alta calidad en las numerosas tiendas de chocolate de la ciudad

La ciudad cuenta con parques y espacios verdes como el Parque Minnewater. Estos lugares son ideales para disfrutar de un picnic o dar un paseo tranquilo. Si te gusta la cerveza, prueba algunas cervezas belgas en bares locales. Muchos bares ofrecen degustaciones de cerveza, lo que te permite probar varias opciones a precios razonables. Alquila una bicicleta para explorar los alrededores de Brujas, como el Damme cercano. Es una forma asequible y divertida de disfrutar del paisaje. Hay alojamientos económicos, como hostales y casas de huéspedes, para ahorrar en gastos de hospedaje. Brujas es un lugar mágico con un ambiente único y muchas actividades para disfrutar sin gastar demasiado dinero. Aprovecha al máximo tu visita y descubre la belleza de esta ciudad histórica.

Nazaré

Es importante aclarar que es una ciudad costera en Portugal, no Nazaret. Nazaré es conocida por sus hermosas playas y su ambiente de pueblo pesquero tradicional. Las playas son el principal atractivo: Praia da Nazaré o, si buscas un ambiente más tranquilo, dirigirte a Praia do Norte. Esta última es famosa por sus olas gigantes y es un lugar impresionante para observar el surf. Descubre el encantador casco antiguo de Nazaré, conocido como "Sítio". Aquí encontrarás calles estrechas, casas de colores y una iglesia impresionante, la Iglesia de Nossa Senhora da Nazaré. No olvides subir al mirador del Sítio para disfrutar de unas vistas panorámicas impresionantes.

Praia do Norte es famosa por sus olas gigantes y es un lugar impresionante para observar el surf

El mercado de pescado es particularmente interesante para conocer la vida local. Busca hospedaje, alojamientos junto a la playa para disfrutar de vistas espectaculares y el sonido relajante del mar. Esto te ayudará a explorar los acantilados cercanos a Nazaré, como el Mirador do Suberco, para obtener impresionantes vistas panorámicas del océano Atlántico.

Bilbao

En el norte de España, en la comunidad autónoma del País Vasco, ofrece una mezcla emocionante de cultura, arte, gastronomía y arquitectura. Visita obligada es el Museo Guggenheim. Es una de las atracciones más icónicas de la ciudad, conocida tanto por su impresionante arquitectura diseñada por Frank Gehry como por su destacada colección de arte contemporáneo. Puedes explorar la arquitectura exterior de forma gratuita, y si eres un amante del arte, considera pagar la entrada paraver las exposiciones. El Casco Viejo de Bilbao es un laberinto de calles estrechas llenas de bares, restaurantes, tiendas y vida local. No te pierdas la Plaza Nueva y la Catedral de Santiago.

La Calle Ledesma, en el Casco Viejo, es famosa por sus pintxos, una versión vasca de las tapas

Visita el Mercado de la Ribera, uno de los mercados cubiertos más grandes de Europa, donde puedes encontrar productos frescos, comida local y una gran variedad de delicias culinarias. La Calle Ledesma, en el Casco Viejo, es famosa por sus pintxos, una versión vasca de las tapas. Muchos bares ofrecen una gran variedad de pintxos que puedes disfrutar junto con una bebida. Admira el diseño único del Puente Zubizuri, también conocido como "Puente Blanco". Es un lugar icónico para tomar fotografías. Bilbao es una ciudad fascinante que combina la tradición vasca con la modernidad y ofrece una experiencia única para los visitantes. Además, suele ser un destino asequible en comparación con otras ciudades europeas importantes.

Mérida

Es una ciudad histórica y culturalmente rica ubicada en la comunidad autónoma de Extremadura. Fundada por los romanos en el año 25 a.C. con el nombre de Emerita Augusta, la ciudad conserva un impresionante patrimonio histórico y arqueológico. El Teatro Romano de Mérida es uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad y uno de los teatros romanos mejor conservados del mundo. Puedes explorar el teatro y el anfiteatro, ambos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El Acueducto de los Milagros es una obra maestra de la ingeniería y es otro sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Puedes admirar su arquitectura y aprender sobre su historia.

Mérida es un tesoro arqueológico y cultural que te sumerge en la historia romana de España. Además la ciudad ofrece una experiencia gastronómica auténtica

Visita el Mercado de Abastos de Mérida para probar productos locales, como jamones ibéricos y quesos de la región. La gastronomía extreña es un aliciente para probar mientras se recorre la ciudad. Platos como el cochinillo asado, el gazpacho extremeño y las migas son especialmente populares. Mérida es un tesoro arqueológico y cultural que te sumerge en la historia romana de España. Además de su patrimonio, la ciudad ofrece una experiencia gastronómica auténtica y la oportunidad de disfrutar de un ambiente tranquilo y acogedor.