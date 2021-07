La fuerza del huracán Rocío Carrasco es tan fuerte que no parece que este temporal vaya a amainar de cara a los próximos meses. Más bien, todo pinta a que lo que va a ocurrir será todo lo contrario.

El testimonio de la hija de Rocío Jurado sacudió los cimientos de la prensa del corazón, la victoria de Olga Moreno en Supervivientes 2021 ha reflejado la división de un país que se coloca a un bando o a otro, y el despido fulminante de Antonio David Flores de Mediaset España ha hecho que el actual marido de Moreno y padre de los hijos de Carrasco haya mantenido un silencio que solo ha roto en unas pocas ocasiones.

Hasta ahora.

El ex – guardia civil ha concedido una entrevista exclusiva al portal Egos, del periódico La Razón, en el que se ha despachado a gusto contra la que fuera su casa televisiva, sus compañeros de trabajo y, en la conversación mantenida con el mencionado medio, ha lanzado unas duras y tajantes advertencias que auguran un pleito judicial que se va a dar mucho que hablar.

Y es que, por las perlas que suelta el padre de Rocío Flores en la entrevista, Antonio David parece que va a por todas en su objetivo de defender su verdad y la imagen de su familia.

Sin embargo, unas declaraciones de Carlos Sobera durante la emisión del programa Ahora, Olga, en el que la vencedora del reality de supervivencia respondería a las acusaciones vertidas por Carrasco, levantaron una gran polémica ante la posibilidad de que el que fuera colaborador de Sálvame pudiese dar su versión en alguno de los espacios de Telecinco.

Ante esta posibilidad, Antonio David Flores ha roto su silencio en La Razón y ha respondido a todo y a todos para no dejar lugar a la duda.

“No voy a trabajar más para ellos”

Antonio David Flores comienza su entrevista respondiendo al presentador del especial que protagonizaba su mujer señalando que “Hay un juicio laboral contra ellos por el despido. Ni siquiera pude entrar el pasado viernes en Mediaset para recibir a Olga en plató. No voy a trabajar más con La Fábrica de la Tele”, destaca Flores en el citado medio.

A la espera de que se retome el juicio, previsto para el mes de septiembre, Antonio David ha querido zanjar de una vez por todas la posibilidad que existe sobre la vuelta del colaborador a las instalaciones de Fuencarral. “En su momento dije que no trabajaría jamás para ellos. Hasta que no se terminen los juicios voy a seguir defendiendo todo el daño que me han hecho en los juzgados”, afirma tajante.

“Voy a demandar al 80% de los colaboradores”

Además, según confirma el protagonista, su cruzada con Mediaset España no va a quedar aquí.

Antonio David Flores ha asegurado que, una vez finalice el litigio que tiene que ver con un supuesto despido improcedente, tomará acciones legales contra la Fábrica de la Tele y los colaboradores de la productora por los daños que, considera, se le han ocasionado durante estos meses.

“Cuando exista una sentencia sobre este juicio, eso no invalidará absolutamente nada de mi intención con respecto de demandar a todos y a cada uno de los colaboradores, que son el 80%”, confirma el que fuera colaborador de Sálvame.