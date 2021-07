Olga Moreno se lo ha jugado todo a una carta.

La expectación por saber qué respondería la ganadora de Supervivientes 2021 a la ex – mujer de Antonio David Flores era máxima y, por este motivo, Mediaset España decidió hacer un especial para que la concursante pudiera despacharse a gusto contra la protagonista de Rocío, contar la verdad para seguir viva.

Con Ahora, Olga , la mujer de Antonio David Flores tenía una oportunidad de oro para desmentir a Rocío Carrasco durante las más de 4 horas que duró el especial y que se celebró en el mismo plató en el que meses atrás se había sentado la hija de Rocío Jurado.

Visiblemente nerviosa y con un traje azul con el que Moreno mostraba su agradecimiento a los seguidores que la han coronado como ganadora del reality de supervivencia, la conocida ‘Marea Azul’, la concursante se enfrentó a su noche más difícil asegurando que “No vengo a convencer a nadie. No vengo a hablar de Rocío Carrasco, vengo a hablar de lo que se ha dicho de mí".

Tras compartir que su familia está “derruida y derrumbada” por todo lo que se ha dicho en los últimos meses, Olga Moreno comenzó su entrevista con Carlos Sobera haciendo una afirmación que no pasó desapercibida para el público y los colaboradores que estaban en plató, algo que provocó que la concursante se llevara un sonoro zasca a los pocos minutos de comenzar su esperada entrevista.

“No estoy acostumbrada a las cámaras”

Acompañada por Isabel Rábago, Antonio Rossi, Marta López, Maestro Joao, Cristina Tárrega y Kiko Matamoros como los colaboradores encargados de entrevistar a la mujer del guardia civil, Olga Moreno reconoció que la entrevista iba a ser muy complicada para ella porque “estoy muy nerviosa e insegura porque no estoy acostumbrada a estar delante de una cámara y me intimidan muchísimo”.

Esta afirmación resultó muy sorprendente, sobre todo para el Maestro Joao, que rápidamente le soltó un brutal zasca a la colaboradora que la dejó sin palabras.

"Me parece una contradicción, dices que te intimidan las cámaras y vienes de estar tres meses levantándote y acostándote con una" afirmó muy contundente el vidente ante la atónita mirada de Olga.

En un intento de defenderse de ataque del tertuliano, Moreno aseguró que ella estaba haciendo lo mismo que el resto de sus compañeros. Una excusa que no le ha servido de nada a Joao, quien le dijo que entonces no podía decir que tenía ese miedo escénico porque no ha parado de hablar de su vida durante todo el concurso.