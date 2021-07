Amor Romeira y Aurah Ruiz han puesto patas arriba las redes sociales y han provocado todo un tsunami informativo después de pasar un fin de semana juntas en el sur de Gran Canaria.

La polifacética colaboradora de televisión y la modelo y concursante de realities han publicado un vídeo juntas en redes sociales para denunciar una situación de la que, hasta hace unos días, eran desconocedoras y que atacaba directamente a una de las fuentes de ingresos de las famosas canarias: sus redes sociales.

Una grabación que la propia Amor ha compartido en su perfil de Instagram y que ha sorprendido a los seguidores de las protagonistas puesto que era toda una incógnita si ambas mantenían o no una buena relación.

Romeira, natural de Fuerteventura, se ha hecho con un importante número de fans en esta red social gracias, entre otras cosas, a sus divertidos y ácidos ‘Romeira Informativos’, una especie de diario en el que la majorera va contando diversas exclusivas que le llegan a su poder.

Además, Amor ha conseguido crear una gran expectación gracias al que ya es el culebrón patrio de nuestra tierra, ‘Pasión de Canarias’, del que es protagonista Aurah Ruiz, el futbolista grancanario Jesé Rodríguez, y otros personajes que se han ido sumando a esta divertida y adictiva telenovela con acento canario.

Infidelidades, falsas amistades, mentiras… y así un largo etcétera de ingredientes que conforman esta historia que, ahora, entra en una nueva fase en la que las instagramers han decidido lanzarse a la piscina y desvelarlo todo.

“Hemos sido víctimas de un hacker”

En el vídeo publicado por Amor, acompañada de Aurah, las concursantes de Gran Hermano se han encontrado para poner en común diferentes informaciones y para compartir con sus seguidores que están siendo víctimas de un hackeo.

“Estamos en el ojo del huracán de Jesé y de su entorno”, asegura Romeira apuntando directamente a uno de los mejores amigos del futbolista.

“Este amigo es el que ha encargado que nos hackeen nuestras cuentas” apuntaba la majorera mientras señalaba que “el hacker está contratado por Jesé y tengo pruebas para demostrarlo”.

Mientras Aurah relataba lo que le ocurría con su perfil de Instagram, Amor contaba que algo sospechoso le pasaba a su cuenta porque también había experimentado algunos errores y movimientos extraños en su perfil.

Ante esta situación, la colaborado lanzaba una tremenda advertencia al futbolista y a sus amigos. “Me import una m****da lo que queráis hacer. A la gentuza yo le pongo la cara lavada” espetaba la majorera.

Además, Romeira daba un paso más allá y soltaba una de sus bombas. “Estoy al tanto de lo que están haciendo. No me cabreen porque tengo muchas más cosas por contar”, soltaba visiblemente molesta la ex - gran hermana.

Antes de finalizar el vídeo, tanto Aurah como Amor sorprendían a sus seguidores con un anuncio que va a hacer temblar los cimientos de Canarias. “Lo vamos a contar todo. ¿Sabes que te digo, Aurah? Que vamos a hacer un MTMAD”, anunciaba Amor haciendo referencia al canal de la ex pareja del futbolista.

Habrá que esperar a que se publique el vídeo para conocer la verdad detrás de este culebrón canario.