Cada vez que habla Amor Romeira sube el pan. Y más si es para algo relacionado de Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz. Y es que las idas y venidas del jugador de la UD Las Palmas y la exparticipante de 'GH VIP' o 'Mujeres, hombres y viceversa' dan para varias temporadas de una telenovela. Muchos medios se hicieron eco de una supuesta infidelidad del futbolista grancanario a la madre de su hijo. Una cuestión que la conocida participante de ‘La isla de las tentaciones’ negó con un mensaje en las redes sociales.

Sin embargo, parece que no está todo dicho en esta historia. Amor Romeira ha vuelto a tirar de su habitual ‘Romeira informativo’ en Instagram para aportar nuevos datos -como ya hizo en su día con Rocío Amar-. La canaria explica que no hay nada entre Jesé Rodríguez y Sandra Pica, y que ni siquiera se conocen en persona. "Sandra no ha tenido contacto ni ha visto a Jesé Rodríguez, pero de Jesé quiero ampliar otro informativo porque sé muchas más cosas de él en Ibiza..", comienza adelantando Amor y dando a entender que muy pronto revelará nuevos datos sobre el futbolista.

Después de zanjar la presunta deslealtad de Jesé a Aurah Ruiz con la tentadora de ‘La isla de las tentaciones’, Amor Romeira se centra en la posible relación entre Sandra Pica y el futbolista Borja Mayoral ya que ambos fueron pillados por los paparazis en la isla pitiusa. Aunque nada más lejos de la realidad. "¡Error! Han estado juntos, pero no revueltos", dice la exconcursante de ‘Gran Hermano’.

“No estaban de cita romántica, estuvieron junto con más de 10 personas. Borja tiene un hermano que se llama Cristian, que está conociendo a la mejor amiga de Sandra. De aquí viene que se conozcan y estén en el mismo ámbito. Solamente es una casualidad”, ha confirmado Romeira.

De lo que no ha querido hablar es del supuesto romance que Jesé habría tenido con otra famosa de Telecinco, Nahia Iglesias. Pero no por falta de ganas, sino más bien por falta de pruebas: "Creo que no me han dicho la verdad y como soy muy justa continuaré investigando. Cuando tenga pruebas lo contaré", ha zanjado la majorera.