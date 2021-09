La nueva temporada televisiva ha llegado cargada de novedades y de nuevos rostros que pretenden refrescar el imaginario colectivo a golpe de voces renovadas y caras desconocidas.

Desconocidas, o no tanto, porque con la vuelta del programa presentado por Nagore Robles, Sobreviviré, se ha desvelado el fichaje estrella de una personalidad que está dando mucho que hablar en las últimas semanas: Carla Vigo, la sobrina de la reina Letizia.

Vigo, que comenzó sus pinitos en televisión en Antena 3, se ha cambiado ahora de cadena y se ha convertido en una nueva colaboradora de Mediaset España. Conocida por mantener una estrecha amistad con la controvertida Amor Romeira, Vigo se está familiarizando con los platós de televisión antes de cumplir su sueño de ser bailarina y actriz.

Mientras lo consigue, parece que la sobrina de la reina está cogiéndole el gustillo a esto de la televisión.

Tanto le ha gustado que, en su primera intervención como colaboradora, ha dado todo tipo de detalles sobre su más estricta intimidad.

Naturalidad ante todo

Demostrando una apabullante naturalidad y sencillez, Carla Vigo ha hablado, entre otras cuestiones, sobre cuándo perdió su virginidad, con quién y sobre si ser 'la sobrina de' le ha perjudicado más que le ha beneficiado.

Eso sí, de lo que no ha hablado es de nada que tenga que ver con la familia Real, su tía o sus primas, puesto que sabe que una declaración suya puede incendiar por completo la Casa Real española.

Además, muchas informaciones que salen del mencionado enclave aseguran que la Reina Letizia no está nada contenta con la exposición pública que está teniendo su sobrina.

"Perdí la virginidad pronto. Ahora tengo 20 años. No repetí con la misma persona”, compartía la hija de Erika Ortiz, la hermana que perdió la reina hace unos años.

Sobre lo que ha llegado a cobrar por participar en videoclips o hacer sus primeros pinitos como actriz, Vigo ha asegurado que "en uno de los trabajos no cobré pero, en otro, prefiero no contar cuánto he cobrado pero era un número de tres cifras”.