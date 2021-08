¿Podrían haber tenido Amor Romeira y Jesé Rodríguez una noche de amor? En este mundo del famoseo, todo es posible, y es que la majorera y ex gran hermana ha dado ciertos detalles, en más de una ocasión, que sólo podría conocer si se hubiera acostado con él futbolista.

Hablando animadamente con su compañera de convivencia en 'Solos on the beach', Carolina Sobe, sobre el drama del futbolista y de si podría encontrarse dentro de unos meses con un sexto bebé junto a Rocío Amar, parece que donde Jesé pone el ojo, pone la bala, porque novia que tiene, novia con la que tiene un hijo.

"Yo fui la primera. No existía ni Aurah", arrancó la concursante de 'realities'. "En la época que yo le conocí estaba buenísimo. Tenía 19 años y era un niñato divino", explicó.

Sobre su primer encuentro amoroso, Amor desveló que ocurrió "en el reservado de una discoteca que tenía los cristales tintados y yo podía ver todo pero no me veían a mí". "Estábamos con un amigo de él y me preguntó si me importaba que mirara. A mí me daba igual pero si no hacía nada", insistió.

"Mientras estábamos f*******, el amigo me tocó la teta y dejé de hacerlo. Me cabreé, me indigné, me vestí y me fui. El amigo era... No quiero ser mala", transmitió. "Yo te digo, cuando conocí a Jesé si no hubiera sido futbolista hubiese hecho lo mismo", sentenció.

"Si no tuviese el útero invertido, también me hubiese quedado embarazada de Jesé"

En otro capítulo anterior en la telenovela que protagoniza el actual jugador de la UD Las Palmas, Amor Romeira explicó todo el drama que hubo entre Jesé Rodríguez, Rocío Amar y Aurah Ruiz.

"Si yo no tuviese el útero invertido, también me habría quedado embarazada de Jesé", decía Amor, haciendo que Carolina Sobe se quedase sin palabras.

¿Quiere decir esto que Amor Romeira y Jesé Rodríguez mantuvieron relaciones sexuales en algún momento? No es la primera vez que la exconcursante de Gran Hermano rumorea sobre esa posibilidad. Y aunque no ha querido hacer más declaraciones al respecto, está claro que la cosa no puede quedarse así, la audiencia se ha visto sorprendida por sus palabras porque hace tan solo unas semanas grabó un vídeo junto a Aurah Ruiz poniendo a caldo a Jesé.

"Mis discusiones con ella eran por el padre de mi hijo. Ella siempre me decía que yo era muy buena niña y que él no me valía. Me decía que abriera los ojos y yo me hacía la ciega", decía Aurah en un vídeo con Amor en el que dejaban claro que ahora su amistad estaba por encima de todo.

"No sé de donde sacaba el tiempo ni las ganas. Cuando tenía una en un sitio, tenía a otra en un hotel. Eres un Jeque Árabe", decía Aurah sobre Jesé Rodríguez mientras Amor Romeira la mira con cara de "si es que eso te lo decía yo ya a ti". El caso, que cuando Amor le pregunta si estaría dispuesta a volver otra vez con Jesé, Aurah lo tiene claro: "Eso sería volver con dos niños. Quiero una pareja que me sea fiel, que me quiera como soy".