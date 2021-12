Sorpresas te da la vida y más todavía cuando juntas a Amor Romeira y a Carolina Sobe en el reality 'Solos On The Beach'. De eso que estaban las dos hablando de lo divino y de lo humano cuando la majorera se ha puesto a explicarle a Carolina todo el drama que hubo entre Jesé Rodríguez, Rocío Amar y Aurah Ruiz. "Si yo no tuviese el útero invertido, también me habría quedado embarazada de Jesé", decía Amor, haciendo que Carolina Sobe se quedase sin palabras.

¿Quiere decir esto que Amor Romeira y Jesé Rodríguez mantuvieron relaciones sexuales en algún momento? No es la primera vez que la exconcursante de Gran Hermano rumorea sobre esa posibilidad. Y aunque no ha querido hacer más declaraciones al respecto, está claro que la cosa no puede quedarse así, la audiencia se ha visto sorprendida por sus palabras porque hace tan solo unas semanas grabó un vídeo junto a Aurah Ruiz poniendo a caldo a Jesé.

"Mis discusiones con ella eran por el padre de mi hijo. Ella siempre me decía que yo era muy buena niña y que él no me valía. Me decía que abriera los ojos y yo me hacía la ciega", decía Aurah en un vídeo con Amor en el que dejaban claro que ahora su amistad estaba por encima de todo.

"No sé de donde sacaba el tiempo ni las ganas. Cuando tenía una en un sitio, tenía a otra en un hotel. Eres un Jeque Árabe", decía Aurah sobre Jesé Rodríguez mientras Amor Romeira la mira con cara de "si es que eso te lo decía yo ya a ti". El caso, que cuando Amor le pregunta si estaría dispuesta a volver otra vez con Jesé, Aurah lo tiene claro: "Eso sería volver con dos niños. Quiero una pareja que me sea fiel, que me quiera como soy".

Las primeras palabras de Rocío Amar tras saltar los rumores

Varios días después de que saltase la noticia, la cual nunca ha llegado a ser confirmada ni desmentida, Rocío Amar ha querido pronunciarse al respecto atendiendo la llamada de su gran amiga Amor Romeira, quien se encuentra actualmente participando en el reality 'Solos'. La charla comenzó directa al grano, y es que la concursante y colaboradora habitual de Mediaset empezó preguntándole a su amiga "¿qué tal llevas el embarazo?".

"A ver... yo no he dicho 100% eso. Es decir, yo sé perfectamente lo que hay y estoy contenta porque sé lo que hay. No voy a hablar por aquí. Es una sensación complicada y, de momento, me lo voy a reservar. Pero creo que sé lo que tengo que hacer, todo esto me está ayudando a saber lo que tengo que hacer", respondió Rocío Amar antes de ser interrumpida por su amiga con una pregunta que ha centrado el protagonismo de la conversación: "Vamos, que vas a abortar".

La canaria también negó que hubiese dicho eso y amplió que "creo que los hijos se tienen cuando hay cariño, amor, respeto... Yo no traigo a un niño para que nadie me pague una pensión. No soy ese tipo de personas. Si tengo que levantarme a las 7 de la mañana e ir a trabajar lo hago. Si él está llamando por teléfono a todo el mundo es por algo. Y si ha pasado lo que puede que haya pasado es porque él ha buscado que pasara", detalló.