El sexto hijo de Jesé Rodríguez tendrá que esperar y, de momento, no será con Rocío Amar. La madrileña, que se hizo famosa por su participación en el programa 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y que ha tenido un affaire con el futbolista canario, ya no está embarazada, según ha desvelado su amiga canaria Amor Romeira en 'Solos', donde mismo saltó la noticia del embarazo. Además, Rocío detalló que el chico no usa condón.

Tras revelarse el embarazo de Rocío Amar, la ex de Jesé y madre de su tercer hijo, la canaria Aurah Ruiz, que también inició el camino de la fama en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', se puso echa una fiera. Las discusiones entre ellas se sucedieron en Instagram hasta que Rocío hizo mutis por el foro. Detrás de la polémica también latía la supuesta infidelidad de Jesé con Rocío Amar en Ibiza cuando estaba en su relación de vuelta con Aurah, tras una sonada reconciliación que le costó al futbolista su salida del Paris Saint-Germain y su regreso a Gran Canaria, a las filas de la Unión Deportiva Las Palmas, un equipo de la Liga SmartBank.

En medio de la polémica, Amor, amiga tanto de Rocío como de Aurah, dio a conocer que también tuvo un ten con ten con Jesé primero que ellas, llegando a decir que no se quedó embarazada porque tiene el útero invertido. Ahora también es la majorera, junto a Carolina Sobe, quien saca a los seguidores de dudas tras una conversación de las dos con Rocío Amar.

En el transcurso de la charla, Rocío Amar contó todo sobre el estado actual de su relación con Jesé, dejando claro que, aunque echa de menos lo que ha vivido con él, el amor entre ellos ha muerto. Eso, de momento, porque con el canario nunca se sabe. Si no, que se lo digan a Aurah Ruiz.

Entre las cosas que explicó Rocío está que el futbolista es un tío perfecto, a su entender un hombre romántico que "te canta canciones de amor cuando te vas a dormir", pero ahora la tiene bloqueada por Whatsapp. También deslizó que ella en la última semana lo ha pasado muy mal, dando pie a la pregunta directa de Sobe sobre la situación del embarazo. La respuesta de Rocío Amar fue: "Tú eres lista y lo sabes, llevo una semana sin salir, sin hablar… para mí ha sido un tema muy fuerte, no ha sido una tontería, he recibido un montón de críticas… Es una intimidad de una persona… He recibido amenazas". Hay que decir que de su boca no salió en ningún momento la palabra aborto. Por eso, por si no había quedado claro, Amor Romeira tradujo: Rocío Amar tomó la decisión de abortar ese supuesto embarazo que tenía de Jesé" y añadió que cuando la madrileña quiera ser madre, "lo hará de un hijo del amor entre el padre y la madre".