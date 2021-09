La telenovela Aurah Ruiz - Jesé vive otra temporada más a una serie interminable y que ya se vuelve repetitiva. Después de un verano de lo más movido, la influencer y el jugador de la UD Las Palmas parece que se han dado una nueva oportunidad. Así lo desvela en exclusiva la revista Semana, que asegura que la influencer y el futbolista han vuelto a retomar su relación.

Hace un par de días eran cazados por las publicaciones que habían realizado en Instagram, con unos coloridos cojines que demostraron que efectivamente estaban juntos disfrutando de la isla como no pudieron hacer unas semanas atrás, cuando Aurah defendió que Jesé había optado por dejarla sin las vacaciones que ella misma había planeado.

Juntos han compartido el mismo barco, pero la situación entre ellos ha ido más allá. Y es que si observamos detenidamente las publicaciones que ambos han compartido en sus respectivos perfiles en la red social, podemos ver que el futbolista de la UD Las Palmas ha obsequiado a la exconcursante de 'Gran Hermano' con un exclusivo bolso de Dolce & Gabanna. Su precio en la página web de la firma se sitúa en los 1.350 euros.

Amor Romeira: "Rocío Amar tomó la decisión de abortar del hijo de Jesé"

Tras días esperando que respondiera el teléfono por fin, Rocío Amar ha cogido el teléfono y lo ha contado todo, todo y todo sobre su relación con Jesé Rodríguez. Amor Romeira ha querido saber el motivo de su desaparición, pero ha sido Carolina Sobe la que ha pronunciado la gran pregunta: “¿Cuál es la verdad sobre su embarazo de Jesé?”.

Al recibir por fin la llamada de Rocío Amar, Carolina Sobe y Amor Romeira se han puesto serias para sacarle toda la información posible respecto a su relación con Jesé Rodríguez y ya que estaban de Aurah. “El otro día me bloqueó por Whatsapp, en Instagram no porque es listo y me cotillea las historias… De viaje se ha llevado a todas”, ha asegurado Rocío quien no siente que el futbolista le haya utilizado como tal “En parte me siento utilizada, pero en parte tampoco…”.

“¿Qué os da ese señor Jesé que os tiene a todas locas y en el fondo es un mamarracho?”, ha querido Sobe antes de entrar en terrenos más íntimos “Es una pregunta que cada día me hace alguien. En el fondo todas sabemos que es un cabronazao, pero cuando estás con él es el tío perfecto… como te alaga, como te mira, te canta canciones de amor cuando te vas a dormir…”.

“Yo me pasé un montón, no tenía que haber dicho lo que dije, fue el despecho… Yo nunca he querido competir con ella porque sé que es una persona que no merece la pena… Yo no compito con ella, no compito con nadie por un tío… Echo de menos cosas que he vivido con él, pero luego digo ¿Para qué?”, ha asegurado Amar, arrepentida de haber sido tan dura con la madre del hijo de Jesé.

Al ver que Rocío se estaba sincerando con ellas, Carolina Sobe ha aprovechado el momento para soltar la pregunta clave y saber qué había de verdad en su supuesto embarazado “A ver solo te voy a decir una cosa, lo he pasado muy mal esta semana… Tú eres lista y lo sabes, llevo una semana sin salir, sin hablar… para mí ha sido un tema muy fuerte, no ha sido una tontería, he recibido un montón de críticas… Es una intimidad de una persona… He recibido amenazas”.

Amor Romeira, después de la conversación, aseguró que “Rocío Amar tomó la decisión de abortar ese supuesto embarazo que tenía de Jesé” y la justificó con un “Cuando quiera ser madre, lo hará de un hijo del amor entre el padre y la madre”.

Rocío Amar no ha desmentido la información que Amor estaba dando y es más, la confirmado con un “Yo tengo un hijo, pasé una cosa parecida con el padre de mi hijo”.