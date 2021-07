'Espejo Público' ha sido el primer plató por el que se ha dejado ver Carla Vigo. La sobrina de la reina Letizia debutó en televisión en el programa de Susanna Griso en el que fue preguntada por su relación con su familia, entre otros muchos temas.

La presentadora de Antena 3 se interesó por saber cómo se lleva la joven con la monarca, pero no consiguió la respuesta que esperaba: "Es una cosa de la que no hablo". Griso le quiso aclarar sus intenciones: "Yo te tengo que preguntar".

Durante la visita, la joven habló largo y tendido por su sueño de ser actriz y explicó su encuentro en maquillaje con Santiago Segura: "Casi me desmayo cuando lo he visto". El director quiso animarla en su objetivo: "Ser actriz es complicado pero ser reina es imposible y tú tía lo ha conseguido. ¿Eso te anima?". "La verdad es que sí", le respondió la entrevistada.

Finalmente, Vigo quiso recalcar que lo que consigue es por sus propios méritos: "Me pone nerviosa porque para nada es así. Llevo dando clases de baile desde que tenía 3 años y llevo trabajando toda la vida. No me han reglado nada. Si lo hubieran hecho, ya estaría en Hollywood", declaró en el espacio.