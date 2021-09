Con el regreso de la secuela de La Isla de Las Tentaciones, La Última Tentación, la vida de los participantes del exitoso programa ha saltado por los aires.

Y si no, que se lo digan a Marina, Lucía e Isaac, más conocido como Lobo, cuyas vidas pasaron de estar separadas a estar más unidas que nunca.

Ellos han protagonizado una de las tramas más seguidas y más polémicas del programa presentado por Sandra Barneda, puesto que la relación inicial de Marina e Isaac quedó relegada a un segundo plano por la aparición en escena de Lucía.

Esta secuela del formato, que tiene como objetivo que los participantes salden las cuentas pendientes que tienen entre ellos, ha conseguido que los tres protagonistas vuelvan a encontrarse un año después de su edición.

Marina y Lucía, que comenzaron la edición siendo amigas, ahora son dos completas desconocidas después de que Lobo decidiese dejar a Marina por la gaditana.

Sin embargo, ahora ha salido a la luz el mensaje mediante el cual Lucía le reconocía a la ex pareja de Isaac que estaba enamorada del joven.

"Si no te lo digo no estoy tranquila"

Durante la emisión del Debate de las Tentaciones, Sandra Barneda fue la encargada de revelar el contenido del mensaje que Lucía envió a Marina para reconocer que estaba enamorada de Isaac.

Lucía reconocía estar en shock por lo que le estaba ocurriendo y así se lo hizo saber a la que fue su amiga. "Mi cuerpo reaccionó de una manera rara, no sé explicarlo ni yo. Me da mucha vergüenza , pero si no te lo digo no estoy tranquila", rezaba el mensaje oculto hasta la fecha.

Por su parte, Marina parece que reaccionó mejor de lo esperado reconociéndole a Lucía que "para ti tiene que ser duro también, te agradezco que me lo cuentes y no seguir haciendo la tonta” zanjaba la joven antes de poner tierra de por medio con su ex amiga.