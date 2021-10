Para definir todo lo que ocurre en la vida del jugador de la UD Las Palmas, Jesé Rodríguez, y la modelo canaria, Aurah Ruiz, la frase perfecta sería la de la concursante de realities Adara Molinero que dice aquello de: "¡Madre mía, madre mía, madre mía!".

Las últimas 48 horas han sido decisivas para saber si una de las parejas más mediáticas del momento continuaban adelante o no con una tortuosa relación que llevan compartiendo y publicando desde que salió a la luz que los canarios volvían a estar juntos hace unos meses.

La bomba saltó cuando distintos medios señalan que la pareja protagonizó el pasado fin de semana un incidente en los aledaños del Gran Canaria Arena, en donde, según el programa 'El Partidazo de la COPE' informaron que "Jesé discutió con su pareja y esta, accidentalmente, pasó una rueda del coche. El extremo de la Unión Deportiva Las Palmas podría tener una lesión en uno de sus pies".

Los protagonistas se han encargado de desmentir que exista una ruptura en la pareja pero, por el contrario, han preferido guardar silencio sobre el motivo que provocó la sonada trifulca que, además, se ha viralizado el vídeo en redes sociales.

Ante la gran incógnita que existe en torno al porqué de la pelea de la pareja, la conocida colaboradora canaria, Amor Romeira, ha sido la encargada de despejar la 'equis' y ha desvelado el verdadero motivo que provocó el desagradable desencuentro entre Rodríguez y Ruiz.

"Venían un poquito folclóricos"

Romeira, natural de Fuerteventura, tiene a sus más de 450 mil seguidores de Instagram muy acostumbrados a estar al día sobre todo lo que sucede en torno a los famosos de nuestro país.

Ella es las creadora de los conocidos 'Romeira Informativos', y dentro de esta divertida sección en la que entremezcla cotilleo y humor, Amor tiene una sección dedicada a los tortolitos canarios llamada Pasión de Canarias.

La polémica tertuliana ha subido un vídeo a su perfil de Instagram para contar lo que todavía no se ha contado sobre la pelea entre Aurah y Jesé.

"¿Qué ocurrió verdaderamente?" comenzaba la colaboradora. "Aurah y Jesé llegaron un poquito folclóricos. Como que venían de haberse tomado sus copitas" relataba para, a continuación, soltar la bomba. "Una mujer se acercó a Aurah y le dijo: "tengo en el coche la chaqueta que te olvidaste en casa de mi hijo". Esto lo escucha Jesé y empieza a discutir con Aurah y, en pleno concierto, comienzan a pelear en el concierto".

Tras contar esto, Amor comparte en el vídeo lo que pasó en el garaje del Gran Canaria Arena tras emitir, en su particular informativo, el vídeo. Además, Romeira da un paso más allá y dice que ha hablado con Aurah y que esta le ha negado el supuesto atropello. "Aurah sí que me reconoce que discuten porque Jesé no tiene límites a la hora de salir y ella no para de pedirle que se monte en el coche. Esos son los gritos que se escuchan", afirma Amor.

El silencio de Jesé

Según Amor Romeira, Aurah le ha dado un ultimátum a Jesé en el que le pide lo siguiente: "O sales a desmentir que te he atropellado o el jueves lo cuento todo en MTMAD".

¿Por qué no sale Jesé entonces a desmentir la verdad entonces? Según Amor, el entorno del futbolista prefiere guardar silencio y quedará en mano de Aurah contar o no qué fue lo que pasó durante una nueva fatídica noche para la pareja.