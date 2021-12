El especial El último viaje de Rocío que emitió Sálvame en honor a Rocío Jurado ha traído mucha cola, como era de esperar.

Una de las reacciones más esperadas era la de la nieta de 'La más grande' e hija de Rocío Carrasco, Rocío Flores, ya que su tía, Gloria Camila, ya se despachó a gusto contra Carrasco pese a que surgieron algunos indicios que apuntaban a una posible reconciliación.

Flores es colaborador habitual de El Programa de Ana Rosa y fue preguntada por sus compañeros sobre su opinión acerca del programa especial que le hicieron a su abuela y que contó con la presencia de su madre durante toda la emisión.

La hija de Rocío Carrasco ha reconocido que sí que vio este documental y que le pareció un bonito gesto el que tuviesen ese recuerdo a su abuela. "Todo lo que tenga que ver con realzar la figura de mi abuela y todo lo que tenga que ver con eso me parece bien”, confesó.

Sin embargo, Rocío Flores se derrumbó en el programa al reconocer que no tiene casi ningún recuerdo de su abuela y atacó a Rocío Carrasco por no dejarle tener algo más la cantante.

"No tengo nada de ella"

Cuando se le preguntó a Flores qué pensaba sobre todas as cosas de su abuela que aparecieron los tráilers transportados durante el documental, la hija de Antonio David Flores se rompió en directo y compartió una de sus confesiones más íntimas. "No tengo nada de mi abuela. Hace poco, cuando me independicé, rescaté un rosario que es lo único que a mí me dio mi madre y, supuestamente, es de ella, aunque no sé a ciencia cierta si es así", dijo atacando directamente a su madre.

Pero no se quedó ahí y dio un paso más allá asegurando que sigue sin entender la actitud de su madre y confesaba que "cada vez estoy más perdida. Si no quiere referirse a mí... Sus hijos están aquí".