El preocupante motivo por el que Marta Riesco ha pedido la baja laboral ha dejado a muchos de sus compañeros de plató sin palabras.

Desde que se anunciase, de forma oficial, la relación de la periodista con Antonio David Flores, tanto la joven como el ex guardia civil han vuelto a estar de plena actualidad. Si bien es cierto que Antonio David ha sabido zafarse un poco más del objetivo de la prensa, Riesco no tenía escapatoria debido a que es una de las caras más buscadas del momento y ha sido la encargada de cubrir las noticias más destacadas de la semana para El Programa de Ana Rosa.

Por otro lado, la nueva estrella de la prensa del corazón tampoco ha rehuido a las cuestiones que le han preguntado sus compañeros de profesión así como tampoco ha rechazado entrar en directo en diferentes programas de la cadena. Su última aparición fue hace unos días en Sálvame, en donde la reportera tuvo un fortísimo encontronazo con Anabel Pantoja que, al parecer, ha sido la gota que ha colmado el vaso emocional de Marta Riesco.

¿Qué ha llevado a la también colaboradora a pedir una baja laboral? ¿Qué le pasa a Marta Riesco?

"No estoy bien. He parado"

Según ha podido saber el portal Look, Marta Riesco habría pedido una baja laboral al no poder aguantar la presión que le está generando todo el terremoto mediático que despierta su vida sentimental.

La joven ha sido fotografiada saliendo de una conocida clínica madrileña especializada en salud mental, a la que acudió acompañada de su madre, su gran bastión en estos momentos.

La propia Marta ha querido despejar cualquier incógnita sobre su estado de salud y ha explicado los motivos que le han llevado a tomar esta decisión. "No estoy bien. He parado. El acoso al que me estoy viendo sometida desde hace 15 días. El acoso y derribo. Veo que en la tele se siguen cebándose y riéndose…", comparte la periodista al citado medio.

Además, Riesco aprovechó para pedirle a sus compañeros de profesión que rebajasen el nivel de sus ataques hacia ella al considerar que están siendo desmesurados. "¿Qué puede hacer a una chica como yo, que estaba feliz hace 15 días, diciendo que estaba enamorada, para tener que estar sin ir a trabajar. Os pido que os plantéis todo lo que se ha dicho de mí", puntualizaba.