Rocío Carrasco, gracias a la catarsis emocional que vivió con la emisión de su docu-serie Contar la verdad para seguir viva, ha conseguido volver a recuperar esas ganas de vivir que durante más de dos décadas mantuvo apagadas por miedo a las terroríficas experiencias que tuvo en el pasado.

Tras explicar por qué motivo no tiene relación con sus hijos y cómo fue su vida al lado de Antonio David Flores, la hija de Rocío Jurado ha conseguido renacer como el ave fénix y está poco a poco recuperando su vida.

Mientras Carrasco trabaja en volver a su mejor versión, el ex guardia civil y la reportera de El Programa de Ana Rosa, Marta Riesco, hacen público en innumerables ocasiones lo bien que les va como pareja y no pierden cualquier oportunidad que se les presente para atacar a la madre de los hijos del ex colaborador de Sálvame.

Después de haber protagonizado un sinfín de polémicas marcadas por las idas y venidas de la mediática pareja, tanto Riesco como Flores siguen su vida ajenos a la cantidad de flecos que les quedan aún por resolver pero la joven periodista ha querido utilizar sus redes sociales para demostrar su amor por el padre de Rocío Flores enviándole un malintencionado mensaje a Rocío Carrasco.

"Que se entere toda España"

Marta Riesco ha usado una de las definiciones más famosas que Rocío Carrasco usó en su documental para referirse a Antonio David Flores y lo ha hecho dándole la vuelta a la misma para hacer una envenenado crítica a la hija de 'La más grande'.

"Coger el coche y encontrarme con esta notita preciosa. Ya te echo de menos. Eres un ‘ser’, sí, pero el ‘ser’ más maravilloso y dulce del mundo. Que se entere toda España. Te amo”, escribía la reportera usando la descripción con la que Carrasco se refiere a Antonio David.