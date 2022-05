A Olga Moreno no le ha sido suficiente con una portada de revista y esta semana ha vuelto a protagonizar un nuevo posado en el que sigue hablando de los aspectos más íntimos de su vida.

Sin embargo, esta nuevo número de la revista Semana, la ganadora de Supervivientes 2021 no ha querido hablar más de cómo vivió su separación, sino que ha preferido disparar contra Rocío Carrasco como nunca antes lo había hecho y ha querido dejarle en el peor de los lugares posibles.

La ex mujer de Antonio David Flores no se quedó lo suficientemente a gusto con las bombas que detonó la pasada semana a golpe de titular y, ahora, Moreno ha querido contar algo que, hasta el momento, era desconocido: cómo vivió su familia los meses en los que se emitía Rocío: contar la verdad para seguir viva y ha dado su impactante opinión sobre la hija de Rocío Jurado y la culpa que esta tiene en la ruptura total de su familia.

¿Qué es lo que ha dicho Olga Moreno para que hoy vuelva a ser la protagonista de todas las tertulias de televisión?

La estocada final

Según Olga Moreno, cuando regresó del programa de supervivencia su familia estaba completamente devastada. "A mi familia la han destrozado. La gente no puede hacerse una idea de lo que se ha vivido en mi casa", cuenta antes de atacar a Rocío Carrasco.

Sobre el testimonio que la madre de Rocío Flores dio en la docu-serie, Olga Moreno no se redimió a la hora de catalogar a Carrasco de mentirosa. "No me creo nada de lo que se cuenta en ella. No me meto en si Rocío Carrasco es o no una mujer maltratada. No tengo ni idea, yo sé lo que tengo en mi casa", dice.

Además, Moreno asegura que el escarnio público al que ha sido sometido Antonio David ha sido tan grande que no sabe cómo sigue en pie. "Nada más llegar, ya me di cuenta de que Antonio David era un hombre destruido" explica para defenderla inocencia de su marido. "Con el acoso que le han hecho, yo no sé cómo Antonio David está vivo. No es un maltratador, no mataría ni a una mosca. He vivido 22 años con él y puedo decir que he tenido un marido ejemplar en ese aspecto".