De las cinco nuevas parejas que han entrado a participar en la nueva edición de La Isla de las Tentaciones, una de ellas ha generado una gran cantidad de titulares, la formada por los canarios Tania Déniz y Samuel Chávez. Sin embargo, es la tinerfeña la que está ocupando todo el interés en las últimas horas, no por su participación en el programa presentado por Sandra Barneda, sino porque Socialité ha destapado su reciente romance con un famosísimo futbolista del FC Barcelona.

Déniz, que entró al programa para poner a prueba su relación con Samuel, parece que no ha podido evitar sucumbir a los encantos de un nuevo tentador, Hugo Paz, con quien está demostrando tener una química más que considerable y, a juzgar por la emisión del algunas imágenes, caerá en lo prohibido más pronto que tarde.

Como ya es bien sabido por todos, el programa ya ha llegado a su fin, y en las últimas horas el paparazzi Jordi Martín ha filtrado en Socialité, el programa presentado por María Patiño los fines de semana en Telecinco, que Tania estaría desde hace un mes flirteando con un futbolista del Barcelona que, por cierto, también es canario.

Pedri González, la nueva ilusión de Tania

Según ha compartido Jordi Martín en el programa de sociedad de Telecinco, Pedri y Tania "han tenido una noche de amor. Esta relación se inició hace un mes y hay mucha conexión entre ellos", aseguraba el paparazzi para dar más detalles de la relación.

"No están quedando, se han visto de manera esporádica. Pedri sabe que ‘Socialité’ va a sacar esta exclusiva y anoche me hizo llegar que le da igual que salga, y así es como me lo ha confirmado", aseguraba el fotógrafo al mencionado espacio.