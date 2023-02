Carmen Lomana y Ágatha Ruiz de la Prada han abierto un nuevo capítulo en las páginas del corazón patrio después de que la diseñadora de moda haya publicado en su última entrevista para Sálvame Deluxe las conversaciones de Whatsapp que ha mantenido con la 'socialité'.

Cuando Lomana se sometió al polígrafo del programa y pensaba que nadie la grababa, no perdió la oportunidad de disparar contra la modista asegurando que "es engreída, arrogante, frustrada y envidiosa" y que no han sido amigas nunca.

Unas palabras que, como era de esperar, despertaron la rabia de la diseñadora que publicó los constantes mensajes que la empresaria le enviaba y en donde no se apreciaba una falta de amistad entre ellas. "¿Tú crees que esto se puede aguantar? El día que la bloqueé me quedé en la gloria (...) Lo que no es tolerable es que te critique alguien que no tiene relación contigo para nada. Demasiada mentira. Su imaginación no tiene límites, como su maldad", confesó Ágatha.

Sin embargo, Carmen Lomana ha decidido responder de forma muy tajante a la intervención de la modista en el programa y ha abierto una guerra que no se sabe aún cómo terminará y que además, viene con advertencia incluida.

"Se te va a caer el pelo"

Muy enfadada por las declaraciones de la ex mujer de Pedro J. Ramírez, Carmen Lomana ha aprovechado su intervención semanal en COPE para atizar a la diseñadora y para advertirle de que no piensa quedarse callada.

"No vas a usar mi imagen para que te hagas platós y hagas dinero a mi costa. Yo nunca tendré la vileza que tienes tú. Como saque yo los mensajes, se te va a caer el pelo", espetó la empresaria.