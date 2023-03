La crítica de Monegal: Calleja, a informativos; Piqueras, al ‘tomate deluxe’

Certifiquemos de entrada que el viaje de Jesús Calleja a la isla de La Palma (‘Planeta Calleja’, Cuatro) ha sido útil. Yo diría que hasta imprescindible. Lo de menos es con quien haya ido. Hace tiempo que La Palma ha dejado de ser noticia. Las teles ya no van. El volcán ha dejado de echar lava. Vuelve a estar adormecido. Y las cadenas ya han archivado el asunto: carece de excitación informativa.

El viaje de Calleja –acompañado de Pedro Piqueras– ha servido para alertarnos de lo que allí ocurre. Al margen de cómo han quedado los que los han perdido todo, las familias y pequeños empresarios que han visto cómo sus casas y negocios han sido engullidos por la lava y la ceniza, al margen de esta tragedia, hay otra: los vecinos de las localidades Puerto Nao y La Bombilla no pueden regresar a sus domicilios. Las emanaciones de CO2 –que pueden durar décadas– son mortales. Estos dos municipios están sellados. Y los que allí vivían están en un limbo. No han perdido la casa, pero no pueden vivir en ella. Ni siquiera acercarse. Felicito a Calleja por haber colocado el foco televisivo en esta dramática realidad. La indefensión en la que se encuentran estos vecinos es absoluta.

Pero antes de viajar a La Palma, el programa nos ha servido otro golpe que merece resaltarse también. Hemos visto a Calleja presentando el 'Informativo de las 21h'. de Tele 5. Nos decía: "Me quedo como presentador. Piqueras hará ‘Planeta Calleja’. Espero que se lo pasen bien conmigo". Naturalmente, era un gag humorístico para arrancar con ‘gancho’ y sorprender al público, pero este cambio de presentadores tiene un trasfondo profundo. Solía decir Paolo Vasile, el consejero delegado de Mediaset España recién relevado del cargo, que en su imperio no quería periodistas, quería ‘comunicadores’. En su larga etapa como gran emperador de Telecinco vimos escenas tremendas: Raquel Mosquera en ‘Sálvame Tomate’ dando paso al informativo de Piqueras fue una de las más surrealistas. Después de aquello alguna vez he escrito que quizá pronto veríamos a la señora Mosquera, o a Jorge Javier, o a Belén Esteban, o a Risto, presentando las noticias de las 21 horas, y a Piqueras conduciendo el ‘Tomate Deluxe’. ¡Ah! Este golpe de ahora de Calleja, aunque sea humorístico, quizá es un preludio. Al ser todos ‘comunicadores’, son intercambiables. Todos sirven. Promoción de productos publicitarios incluida.