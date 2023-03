Belén Esteban ha protagonizado un desternillante a la par que tenso momento durante la emisión de Sálvame. Por todos es bien sabido que, desde la salida de Paolo Vasile, Mediaset ha instalado un estricto código ético que deben cumplir a raja tabla todos los trabajadores que forman parte del gigante televisivo.

Entre algunas de las cosas que se recogen en este documento destacan, por ejemplo, la orden expresa de no tratar temas políticos ni hacer un posicionamiento público sobre esta cuestión, la prohibición de abandonar los platós durante la emisión de los programas o el polémico listado de los nombres de personajes famosos que no se pueden nombrar en ningún formato de la cadena.

Sin embargo, en la última emisión del programa presentado por Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban se ha saltado a la torera todas estas normas y ha protagonizado un divertido momento pero lleno de tensión que no solo no ha pasado desapercibido en redes sino que, además, se ha vuelto viral en redes sociales por lo hipnótico del momento.

"Nada, que me voy a tomar por culo”

En un duro debate sobre el supuesto nuevo hermano de Anabel Pantoja, Belén mencionó en más de una ocasión a Kiko Rivera, uno de los nombres vetados en Mediaset y que está incluido en la lista de negra de personajes de la cadena. No contenta con ello, repitió su nombre en más de una ocasión y el presentador intentaba sin éxito corregir a la colaboradora.

"Al hermano de Isa P", le decía Jorge Javier mientras la de Paracuellos seguía empeñada en decir el nombre de Kiko. "¡Déjame acabar! Jorge, ¿puedo acabar? Si no me callo, ¿vale? No, no, Kiko Rivera, no hermano de Isa P.”, mantenía mientras avanzaba su marcha del plató.

Al ver que le seguían corrigiendo, Belén espetaba un “nada, que me voy a tomar por culo” y salía del paltó desatando el caos en plató.

“Ay, que me haces daño, me vas a romper el brazo, que me da igual”, gritaba Belén mientras Jorge no podía contener la risa.