Desde que se hiciera pública la ruptura entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira, las informaciones sobre el verdadero motivo de la separación de la pareja han sido un no parar. La sombra de la infidelidad sobrevuela a la pareja desde que se dio a conocer la noticia pero también son muchas las fuentes cercanas a la pareja que aseguran que el distanciamiento de la pareja era un secreto a voces y no hay una explicación más allá.

Mientras el esgrimista se encuentra inmerso en su carrera profesional, la sevillana afincada en Canarias ha puesto tierra de por medio a su rebumbio emocional viajando hasta su refugio: la isla de Gran Canaria.

Hasta el momento, solo Anabel Pantoja se había pronunciado sobre la mediática ruptura asegurando que "estoy bien, estoy bien. De verdad. Son cosas que pasan y tampoco tiene que haber un drama. Es verdad que estáis acostumbrados a a ver un drama de mí, pero, sinceramente, estoy bien", confiesa la joven a la revista Hola!.

Sin embargo, ahora ha sido Yulen Pereira quien, desde el Grand Prix Budapest, se ha pronunciado sobre la separación en Sálvame dejando sobre Anabel Pantoja una duda que ha generado muchísimo revuelo. El programa envió a Pipi Estrada al campeonato para conseguir las primeras palabras del deportista y se ha despachado a gusto contra la hispalense.

¿Qué es lo que ha dicho el deportista sobre la 'Pantojita de Canarias' que han dado tanto que hablar?

"Ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos"

Pese a que en un primer momento, Pereira se mostró muy distante y osco con Pipi Estrada pero cuando el deportista creyó que las cámaras ya no grababan comenzó a despacharse a gusto contra la que ahora es su ex pareja. "Le deseo lo mejor. Ella ha sido muy importante en mi vida. Y no vamos a llevarnos mal" decía antes de expresar cómo se ha sentido en los últimos días y lanzando un gran dardo a su ex pareja.

"Ver tu cara en una revista, que digan que has sido infiel hace tres meses... Hay cosas que superan los límites. Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos", confiesa al comentarista.