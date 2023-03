Si todo apuntaba a que la ruptura entre Laura Escanes y Risto Mejide iba a ser de las más pacíficas que se habían visto hasta la fecha, parece que son los agentes externos a la pareja los que se empeñan en aguar una separación que, como todas, ha tenido que ser de lo más compleja.

Tras conocerse a través de una emotiva carta que la ya ex pareja tomaba caminos por separado tras casi 8 años de amor y una hija en común, tanto el publicista como la influencer han rehecho sus vidas y vuelven a latir al ritmo del amor.

Laura Escanes ha vuelto a recuperar la ilusión al lado del joven cantante Álvaro de Luna mientras que el presentador de Viajando con Chester también ha hecho lo propio al lado de la valenciana Natalia Almarcha.

Sin embargo, una amiga muy cercana a la madre de la hija de Mejide, la también creadora de contenidos Sindy Takanashi, ha dado su polémica y voraz opinión sobre la ruptura del matrimonio y no ha perdido la oportunidad de disparar contra Risto ahora que ya no forma directamente parte de la vida de su amiga.

"Gracias a dios ha llegado el día en el que Laura se separara"

Sindy Takanashi ha utilizado sus redes sociales para opinar de la ruptura entre Laura Escanes y Risto Mejide y, además, no ha perdido la oportunidad de dar su verdadera opinión sobre el publicista y comunicador tras la emisión del programa FOCUS (Cuatro), en el que se hablaba del amor y la diferencia de edad.

"Gracias a dios ha llegado el día en el que Laura se separara (...) Que alguien me explique por favor que discriminación sufre esta persona con la posición social que tiene, el trabajo que ostenta, con la cantidad de libros que vende...De verdad, discriminación no es que te señalen un patrón que lleva normalizado milenios y que ya se está empezando a alzar la voz en contra de él. Cuando él empezó con su exmujer no se lio tanto, al contrario, se romantizó muchísimo. Afortunadamente las cosas cambian. Que se señale este patrón como algo que está mal no es discriminación, es dejar claro que estamos un poco hasta el c***", compartía visiblemente molesta en su perfil de Instagram, donde acumula casi 300 mil, seguidores.

Sobre si Laura Escanes era consciente de la opinión que su amiga tenía de su por entonces pareja, Sindy ha sido muy clara. "Laura es una de mis mejores amigas, nos vemos mucho más de lo que parece. Hablamos todos los días. Para mí era muy importante que, aunque yo viera esta luz roja, ella no se sintiera sola y aislada. Para empezar porque no lo estaba, pero no quería que se aislara de las personas que pensamos lo que pensábamos desde un principio. Para que si llegara el día, que gracias a dios ha llegado en el que ella se separara, ella supiera que tenía apoyos. Yo no quería que sintiera que yo la juzgaba...Ahora me siento liberada", explicaba.