Jorge Javier Vázquez se ha convertido en uno de los mayores azotes de Ana Obregón después de que la actriz confirmase a golpe de exclusiva el nacimiento de su nieta por gestación subrogada.

La llegada al mundo de la pequeña Ana Sandra Lequio ha generado un debate nacional del que la intérprete de Ana y los 7 ha sido la protagonista absoluta y que, como era de esperar, ha desatado una oleada de críticas hacia la actriz tras convertirse en madre por segunda vez a los 68 años de edad.

El presentador estrella de Telecinco mostró desde que se hizo pública la noticia su disconformidad con la decisión tomada por Obregón pero, ahora, ha sido en su blog para la revista Lecturas donde el comunicador se ha despachado a gusto contra la también presentadora y su opinión sobre ella ha sido de lo más tajante y dura.

¿Qué es lo que ha dicho Jorge Javier Vázquez sobre Ana Obregón?

"Aplastante egoísmo aderezado con insoportables dosis de exhibicionismo"

Vázquez comienza su artículo reconociendo que nunca se ha creído a Ana Obregón y asegura que queda tiempo para que la gente se canse de ella y la vida que lleva pero que este momento llegará más tarde o temprano.

"Ana Obregón nunca ha sido uno de mis personajes preferidos (...) Sus avatares emocionales me han traído siempre bastante al fresco. Quizás porque siempre detectaba en ellos poco calado, escasa profundidad. Nunca lograba empatizar con ese dolor tan bien empaquetado como un lujoso regalo de Navidad. Porque yo siempre he asociado el dolor a la oscuridad y ella lograba transformar una pena amorosa en la más luminosa de las verbenas parisinas. El caso es que nunca me la he creído, he ahí el problema. Ha confundido la vida con un plató de televisión y al final, en su caso, es difícil adivinar cuándo se apagan las luces y empieza la verdad. Quizás porque la verdad no exista" escribe implacable el presentador.

"Ella, que nos ha hecho partícipes de cualquier acontecimiento de su existencia con música y hasta efectos especiales, ha sido incapaz de ser discreta por una sola vez en su vida. No solo por ella, que también, sino por todos aquellos que siguen sufriendo por la pérdida prematura de Aless Lequio" apunta para lanzarle un gran reproche. "A cada una de sus últimas acciones se le une, por encima de todo, un grandísimo reproche: un aplastante egoísmo aderezado con insoportables dosis de exhibicionismo", sentencia.