El domingo 16 de julio, 'Cuarto milenio' cerró su decimoctava temporada con una reflexión emotiva por parte de su presentador y director, Iker Jiménez. En un momento íntimo con la audiencia, el icónico conductor del programa en Cuatro no solo destacó los desafíos que enfrentaron durante esta temporada, sino también los muchos años que han estado en antena.

"Esta temporada ha sido especialmente dura, no puedo negarlo, debido a diversas circunstancias. La pondría a la par con la primera temporada, que fue el inicio, y con el impactante momento de la pandemia", confesó el madrileño, expresando cómo esto había supuesto un desgaste significativo para su equipo. Luego, Iker abordó la larga trayectoria del programa desde sus inicios en noviembre de 2005, mostrando su agradecimiento tanto a la audiencia como a Cuatro.

"Seguramente he cometido muchos errores, quizás he sido víctima de varias situaciones y, a veces, digo lo que me viene a la mente sin reflexionar en el momento", admitió Jiménez en un gesto de sinceridad.

Jiménez expresó su firme propósito de "aprender de mis errores y ser siempre sincero con ustedes". Reconoció que es consciente tanto de sus aciertos como de sus fallos. Sin embargo, enfatizó que su equipo no ha cometido errores: "Esto lo debo decir y dejar claro, no es un cumplido. Cada sección de este equipo realiza tareas que rozan lo extraordinario".

El presentador compartió con orgullo su admiración por "un grupo de personas que, después de 18 años, mantienen el entusiasmo, la energía y el deseo de ofrecer una televisión diferente".

Un gran equipo

"Yo tengo muchos defectos pero si tengo una virtud, una sola, es haber intentado mantener en este equipo, después de toda una vida, que era importante hacer tele con todo lo mejor que podíamos dar. Y mi equipo me ha demostrado en esta temporada tan dura, que siempre se puede contar con ellos", apostilló el conocido y 'misterioso' presentador, antes hacer valer la "categoría humana" de sus compañeros de trabajo. Y añadía que "no hacemos nada por hacer, lo hacemos porque seguimos creyendo en ello y amamos esta profesión".

Además, Jiménez comentó que, si habían mantenido ese espíritu de unión durante todos estos años, "ya pueden venir temporadas difíciles, que aquí habrá un equipo de guerreros dispuestos a plantar batalla". "Así es que después de dieciocho años, con mayoría de edad, yo les digo muchas gracias, prepárense, disfruten de este verano, pásenlo muy bien, sean muy felices, que es lo más importante. Y en nada este equipo de los sueños televisivos estará aquí para seguir esta misión increíble que creamos entre todos. Hasta muy pronto", concluyó el presentador madrileño.

Trayectoria

Iker Jiménez es un periodista, escritor y presentador de televisión español nacido en Vitoria-Gasteiz, España. Es conocido por su trabajo en el campo de lo paranormal y las investigaciones sobre misterios. Jiménez ha ganado popularidad en España por conducir programas de radio y televisión que exploran temas como ovnis, fantasmas, teorías de conspiración y fenómenos inexplicables.

Su programa de televisión más famoso es "Cuarto Milenio", que se estrenó en 2005 y rápidamente se convirtió en un éxito en España. El programa aborda eventos enigmáticos y sobrenaturales, presentando entrevistas con expertos, testigos y entusiastas de diversos campos. "Cuarto Milenio" ha captado una audiencia fiel, y Iker Jiménez en sí mismo se ha convertido en una figura destacada en los medios de comunicación españoles debido a su enfoque cautivador e inquisitivo sobre estos temas.

Además de su trabajo en lo paranormal, Iker Jiménez ha escrito varios libros relacionados con los mismos temas, lo que afianza aún más su posición como una figura influyente en el campo de los misterios y las investigaciones.