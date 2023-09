Gran Hermano VIP ha vivido una nueva e intensa gala en la que ya se ha conocido la identidad del primer expulsado de esta edición y en la que, como era de esperar, muchas relaciones han salatado por los aires.

El espacio presentado por Marta Flich busca levantar los inesperados datos de audiencia que está cosechando a través de la creación de nuevas tramas que ayuden a reconquistar a los espectadores.

Sin embargo, en medio de las constantes discusiones entre Alex Canaggia y Oriana Marzoli, la brecha que se ha abierto entre Laura Bozzo y Karina y el incipiente romance que parece estar fraguándose entre la grancanaria Susana Bianca y Zeus Montiel, hay un concursante que está en el punto de mira de la organización por haberse saltado a la torera la norma más importante del programa: no dar información de exterior a los concursantes.

¿Quién es el concursante sobre el que podría planear la sombra de la expulsión disciplinaria?

Revelación de secretos

En sustitución de Pedro García Aguado llegó a Guadaliz de la Sierra el ex medallista olímpico, Javier Fernández.

Pese a que el patinador llegó con muy buen pie a la casa, ahora esto podría volvérsele en su contra porque ha incumplido una de las máximas de este programa: mantener la boca cerrada para no dar ni una sola pista de lo que ocurre en el exterior.

Y es que la organización del programa ha pillado a Fernández dando detalles de fuera de Guadalix a sus compañeros dejando entrever los favoritismos que pueden tener la audiencia. "Es que no puedo hablar, pero la semana que habéis estado, yo he visto cosas y comentarios de gente en televisión que no se asemejan a lo que se vive aquí. Sobre personas que están aquí. Y aunque creamos que una persona es más fuerte, puede que las personas en casa la odien más”, expresaba.