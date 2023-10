Carla Barber era la viva estampa de la felicidad después de que la grancanaria confirmara lo que era un secreto a voces: la 'reina del pinchi - pinchi' volvía a estar enamorada y el afortunado era el cirujano Carlos Rubí. Como se podía apreciar las redes de la que fuera concursante de Supervivientes, no había nada ni nadie que pudiera robarle la felicidad.

La sanitaria, de hecho, no paraba de compartir imágenes junto al médico después de pasar una complicadísima etapa personal en la recta final de su segundo embarazo en la que oficializó su separación del padre de sus dos hijos, Bastian y Bosco.

Pero, contra toda historia, toda esta historia de alegría permanente que tenía la sanitaria transitaba saltó por los aires con un mensaje con el que daba a entender que su relación con Rubí había terminado. "Llevo semanas bastante complicadas. La verdad es que siempre pienso que las cosas irán mejor, pero a medida que pasa el tiempo siguen ocurriendo cosas que me destrozan el corazón. Todo pasa por algo" escribía Barber en sus redes sociales.

Fue así como, a su manera, la grancanaria anunció sin decirlo su ruptura con el médico marbellí, pero parece que las aguas han vuelto a su cauce y la pareja ha decidido darse una segunda oportunidad, aunque con unas marcadísimas condiciones que deben cumplir a raja tabla si quieren continuar con su relación.

¿Qué condiciones se ha impuesto la pareja para seguir regando su amor?

Adiós a los celos, hola al secretismo

Según fuentes cercanas a la pareja, los celos fueron el detonante principal que provocó el declive de la pareja después de semanas de enfrentamientos entre los sanitarios. Además, la excesiva exposición pública que hacía la canaria de su nuevo idilio en sus redes no le gustaba nada a su ahora pareja y también fue uno de los motivos que hizo que se dieran un tiempo.

Sin embargo, ahora, la pareja ha decidido darse una segunda oportunidad siempre y cuando cumplan unas condiciones que ellos mismos se han impuesto. Y es que según publica la revista SEMANA, Carla Barber y Carlos Rubí han decidido cambiar todo lo que le ha hecho mal a la pareja.

Como refleja la publicación, "los dos han sentado las bases, entre otras, la "no exposición de su historia de amor en redes sociales". El médico no está del todo convencido con esta actitud a nivel sentimental. Cree que en el algún momento su trayectoria en el mundo de la estética podría verse empañada y tras muchos trabajando y luchando por ello se niega a que sea así. Por ello, Carlos Rubí y Carla Barber han llegado a un acuerdo: no dar pistas de sus movimientos", recoge la publicación.