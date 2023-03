"Hace unos meses tomé la decisión más difícil de mi vida y puse fin a la relación sentimental en la que me encontraba. Lo hice pensando en todo momento en mis hijos y en su bienestar y además en mi salud en el momento tan importante en el que me encuentro”. Con estas palabras, hace unos días la doctora grancanaria Carla Barber confirmaba lo que ya era un secreto a voces: su ruptura con el padre de sus dos hijos tras dos años de intensa relación.

La sanitaria, que tiene a su millón de seguidores muy acostumbrados a contar el minuto a minuto de su vida, en esta ocasión no se había pronunciado de forma oficial sobre su situación sentimental y, finalmente, no solo comunicó la noticia sino que también ha concedido una entrevista en la que ha explicado los motivos que le llevaron a tomar esta dolorosa decisión en la recta final de su embarazo.

"Él no es como me esperaba. Y sabe perfectamente los motivos por los que nuestra relación terminó. En muchos aspectos de nuestra vida me ha vendido que es una persona que no es. Cuando ves que alguien no está a la altura de las situaciones, no queda más remedio que tomar una decisión, por mucho que te duela y por mucho que lo quieras", aseguró la ex concursante de Supervivientes para la revista Hola!.

Sin embargo, hace unos días, una conocida revista publicaba unas imágenes de la canaria junto a un hombre y confirmaban que el cirujano plástico Carlos Rubí sería el hombre que le habría devuelto la ilusión a la muchacha tras su último desamor.

Ahora, la canaria ha tenido que desmentir su supuesta relación en su revista de cabecera y, además, ha anunciado que ha puesto en ,anos de sus abogados la toma de las fotografías porque, según ella, se han sacado de "forma ilegal".

"No tengo ninguna relación. Estoy soltera"

Muy tajante y cansada de que se especule sobre su nueva vida tras su ruptura, Carla Barber ha asegurado que “es mentira, no tengo ninguna relación, estoy soltera (...) No es mi novio, su hermana es amiga mía y nos conocimos hace un par de semanas cuando invité a su familia a comer a mi casa. Lugar en el que, por cierto, se han tomado las fotos. Mi casa está dentro de una parcela y está rodeada por una valla. Estamos en la puerta de mi casa, pero dentro de la finca, no en la calle, eso es ilegal” dice sobre las comentadas imágenes.

Para evitar que se siga extendiendo el rumor, Barber vuelve a hacer hincapié en el estado de su corazón. "No tengo ninguna nueva ilusión, ni relación, repito, estoy soltera”.