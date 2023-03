Triste, decepcionada y desilusionada. Así es como se encuentra la doctora grancanaria Carla Barber después de haber anunciado hace unos días su ruptura con el padre de sus dos hijos, Joseph.

La también empresaria ha concedido una entrevista a la revista Hola! en la que se abre en canal para la publicación y en la que, sorprendentemente, cuenta todos los detalles sobre cómo han sido estos últimos meses desde que se separó del franco-monegasco hasta el día de hoy y, además, también revela los motivos por los que decidió poner punto final a su pasional relación que ha durado dos años.

A punto de dar a luz a su segundo hijo Romeo, la 'reina del pinchi-pinchi' se desahoga en la mencionada revista sobre esta nueva ruptura que se suma a su lista de desamores protagonizados por conocidos rostros como el futbolista Álvaro Morata, el Doctor Esquivel o Diego Matamoros, entre otros.

¿Cuál ha sido el motivo por el que Carla Barber decidió poner fin a su amor por el hombre con el que iba a contraer matrimonio?

"Él no es como me esperaba"

Carla Barber reconoce que "estoy bastante mejor que al principio, obviamente, pero fue bastante duro y triste. Hace tres meses tomé la decisión más difícil de mi vida (...) Me siento triste, decepcionada, desilusionada. Han pasado más de tres meses y ya puedo hablar y no me pongo a llorar. Pero antes no podía, ni siquiera se lo había contado a mis amigos a nadie", confiesa a la publicación.

Sobre el motivo de la ruptura, la que fuera concursante de Supervivientes ha sido muy tajante. "Él no es como me esperaba. Y sabe perfectamente los motivos por los que nuestra relación terminó. En muchos aspectos de nuestra vida me ha vendido que es una persona que no es. Yo, como soy una persona transparente, me creo lo que me dice la gente. Y cuando ves que alguien no está a la altura de las situaciones, no queda más remedio que tomar una decisión, por mucho que te duela y por mucho que lo quieras", asegura.

Sobre una posible reconciliación de la pareja, Carla también lo tiene claro. "No hay vuelta atrás y él lo sabe".