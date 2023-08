Carla Barber está más feliz que nunca después de confirmar su relación con el cirujano Carlos Rubí y, como se puede apreciar en las redes de la joven, no hay quien pueda robarle esta felicidad.La sanitaria grancanaria no ha parado de compartir imágenes de su idílico viaje a Marrakech junto al médico y las fotografías demuestran que están de lo más enamorados.

Después de su complicada etapa personal en la recta final de su segundo embarazo en la que oficializó su separación del padre de sus dos hijos, las buenas noticias no paran de sucederse en la vida de Barber.

Al éxito de sus clínica en diferentes punto del país, se le suma esta nueva ilusión que ha vuelto a hacer sonreír a la joven y, ahora, la grancanaria ha compartido con sus seguidores una felicísima noticia que está muy ligada a su isla natal: Carla Barber se ha comprado una espectacular casa en Gran Canaria.

¿Significará esto que la 'reina del 'pinchi-pinchi' está pensando en establecer su residencia en la isla?

"Estoy emocionada"

Según ha compartido en sus historias de Instagram, Carla Barber ha comprado una espectacular vivienda en su isla de nacimiento y ya ha desvelado cómo será la decoración que tiene en mente poner una vez terminen todas las obras a las que va a enfrentarse. "Esta mañana me ha dado para muchas cosas. Estoy emocionada" escribe la doctora.

Pero, por si no fuera poco, la canaria ha señalado que se sumergirá en varias obras para poner su casa a su gusto, algo que ha sorprendido mucho a sus seguidoras puesto que aún no ha terminado con el palacete que adquirió en Madrid. "Me he reunido con una constructora y con un estudio de arquitectura y decidiré desde que tenga varias opciones" confiesa.

"Nos queda por delante un año entre el proyecto y la obra que llevaremos a cabo hasta que esté terminada nuestra casa" finaliza.