Pilar Vidal ha protagonizado uno de los momentos más tensos de la historia de 'Espejo Público'. Durante un debate que se abría en la seción de sociedad, los colaboradores y colaboradoras del espacio hablaban sobre la gordofobia pero un desafortunadísimo comentario de Carmen Lomana que hizo que Pilar Vidar rompiera a llorar.

"Me ha llamado gorda, que lo sepa toda España. La señora Carmen Lomana que va de paz y súper educación me ha llamado gorda. Lo has hecho a propósito, lo ha visto todo el mundo", decía la ex colaboradora de Sálvame visiblemente afectada mientras sus compañeros intentaban consolarla y ella mantenía el control para no romper a llorar.

Como era de esperar, las redes sociales han mostrado todo su apoyo a la periodista pero ha habido una persona que ha querido mostrarle su apoyo de forma pública a Vidal.

Y es que Belén Esteban, gran amiga de Pilar, ha colgado un mensaje en sus redes sociales con unas preciosas palabras hacia la periodista y en las que se posiciona contra la 'socialitè'.

"Si no es tu cuerpo no opines"

Con un enfado que se deduce de las palabras que ha escrito la de Paracuellos en Instagram, Belén Esteban ha defendido a capa y espada a su amiga.

"Mi querida Pilar, estoy contigo. Si no es tu cuerpo no opines. A ti hay mucha gente que te quiere, a otras NO..." sentencia la próxima estrella de Netflix.