'GH VIP' ha hecho un inesperado cambio en sus normas en las últimas horas que han revolucionado por completo la casa de Guadalix. Con el objetivo de caldear un poco más el ambiente y ver hasta donde están dispuestos a llegar los concursantes, el programa les permite cumplir algún deseo a través de subastas con las que ponen en juego el bote final.

La última vez que la casa tuvo un terremoto de dimensiones astronómicas fue cuando Zeus Montiel decidió gastarse gran parte del premio en repescar a Susana Bianca después de que fuera expulsada por la audiencia. Zeus Montiel debía gastarse 25.000 euros del maletón que se lleva el ganador de GH VIP si quería que Susana Bianca volviera a ser concursante de pleno derecho y no lo dudó. "Por una vez voy a pensar en mí. Me va a odiar la gente pero es lo que siento..., ‘Sí quiero'. Me lo gasto’’, dijo mientras el plató y la propia Susana no podían creerse que hubiese tomado esa decisión.

Pues esto mismo es lo que ha hecho Jessica Bueno: fundirse un pastizal del bote final con el único objetivo de reciir un mensaje de sus hijos. Pero es que la cantidad de dinero es muy superior a la que se gastó el hijo de Sara Montiel y los compañeros se han quedado absolutamente boquiabiertos, incapaces de creer el paso tan importante que habia dado la maniquí.

El deseo más caro de la historia

Jessica Bueno no ha dudado en gastarse lo que fuera encesario para mantener una conversación con sus hijos, y prueba de ello ha sido la friolera de dinero que se ha quitado del premio final.

Y es que la modelo se ha ventilado 75.100 euros del premio final. Una decisión que dejó el premio final el 42. 600 euros.

Pero, ¿cuál es la explicación que dio la joven para justificar su decisión? Pues Bueno ha reconocido que era una estarategia para quedar por encima de Laura Bozzo.

"Lo que he hecho aquí hasta ahora ha sido llevarme bien con todo el mundo, nunca he pensado egoístamente, y veo como otras personas solo piensan en jugar, antes que los sentimientos de los demás ... Entonces veía que esos 75.000 ya estaban gastados por Laura y no quería permitir que una vez más se salieran con la suya”, respondió Jessica Bueno.