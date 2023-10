Modelo. Fan del Carnaval. Bailarina. Influencer. Y ahora concursante de Gran Hermano VIP. Así es Susana Bianca Berry, de 30 años y de Maspalomas. En su perfil de Instagram (@susanabiancaberry) tiene más de cien mil seguidores que seguro irán en aumento con el paso de los días en el reality. Ha hecho pasarela, fotografía y ha trabajado con algunas de las marcas de cosmética más importantes.

Susana Bianca se convirtió en la protagonista de la primera historia de amor del concurso junto a Zeus Montiel y, pese a que no estuvo muy segura de si quería o no tener un romance con el hijo de Sara Montiel, ahora la modelo grancanaria no solo está de lo más feliz junto al joven sino que, además, tras ser expulsada y repescada después de haberse gastado una brutal cantidad económica del bote final, ahora le daban rienda suelta a la pasión bajo las sábanas.

Zeus Montiel se gastó la friolera de 25.000 euros del maletín que se lleva el ganador de GH VIP para que Susana Bianca volviera a ser concursante de pleno derecho y no lo dudó. Y este el es motivo por el que la pareja sigue protagonizando momentazo tras momentazo en Guadalix de la Sierra, todos ellos marcados por las ganas de conocerse íntimamente.

Y parece que a la joven grancanaria ya le desbordan las ganas de conocer en profundidad a Zeus y la pareja ya se plantea pedir la hora sin cámaras para consumar un amor que comenzó hace unas semanas.

Un fuego que necesita apagarse de inmediato

Susana Bianca ya no puede más y ha manifestado en varias ocasiones la necesidad de intimar con Zeus. De hecho, hace unas semanas, Susana le espetó a Zeus un "qué ganas de hacerte el amor, te comería la pirula" algo a lo que el joven, presa de la sorpresa, no supo qué responder.

Pero, ahora, la pareja ya no aguanta más y ha sido Susana quien le ha dado a Zeus el primer aviso de lo que va a pasar en su primera noche de amor. "Te voy a dejar seco", le dijo la modelo al cantante.