Modelo. Fan del Carnaval. Bailarina. Influencer. Y ahora concursante de Gran Hermano VIP. Así es Susana Bianca Berry, de 30 años y de Maspalomas. En su perfil de Instagram (@susanabiancaberry) tiene más de cien mil seguidores que seguro irán en aumento con el paso de los días en el reality. Ha hecho pasarela, fotografía y ha trabajado con algunas de las marcas de cosmética más importantes.

La joven grancanaria partía como una de las favoritas de GH VIP 8 y, en su vídeo de presentación, reconoció que con su participación en Gran Hermano tiene un objetivo claro: quitarse la etiqueta de ‘modelo de tallas grandes’, para ser, simplemente, ‘modelo’ y demostrar que la diversidad también es sinónimo de éxito.

Además, Susana Bianca se convirtió en la protagonista del primer amor que nació en esta edición del formato de telerrealidad, pero, a su vez, también ha jugado una estrategia que no le ha salido muy rentable puesto que la joven se convirtió en la última expulsada en su primera nominación.

En un primer duelo contra Albert Infante y Gustavo, la modelo no aguantó el combate y la audiencia decidió que debía abandonar la casa de Guadalix de la Sierra, pero lo que ella no se esperaba era que su pareja, Zeus Montiel, iba a cometer un acto de amor que le costaría carísimo.

Y es que el hijo de Sara Montiel ha gastado la 'vida extra' que permitía que un concursante expulsado volviera a ser concursante, pero a cambio de gastar una altísima cantidad del premio final que afecta a toda la casa.

La decisión más cara del concurso

Zeus Montiel debía gastarse 25.000 euros del maletón que se lleva el ganador de GH VIP si quería que Susana Bianca volviera a ser concursante de pleno derecho y no lo dudó.

¿¡PERO QUÉ ACABA DE PASAR!? 😱 El amor ha sido más fuerte que el dinero 😍 Zeus se gasta la vida extra para salvar a Susana #GHVIPGala6



— Gran Hermano (@ghoficial) October 19, 2023

"Por una vez voy a pensar en mí. Me va a odiar la gente pero es lo que siento..., ‘Sí quiero'. Me lo gasto’’, dijo mientras el plató y la propia Susana no podían creerse que hubiese tomado esa decisión.