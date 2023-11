La historia de Bárbara Rey podría tener las horas contadas. Con motivo del estreno del nuevo programa de las noches de los viernes de Telecinco, De Viernes, , Ángel Cristo, el hijo del difunto domador y la vedette, se sentará por primera vez en un plató de televisión para contar su historia y para desmontar parte de lo que su madre ha estado contando durante todo este año.

El espacio, que estará presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, pretende volver a ocupar el espacio que ha dejado vacío Sábado Deluxe y quiere conquistar a la audiencia a golpe de un nuevo corazón.

De hecho, la cadena ha compartido un avance con algunas declaraciones claves del hermano de Sofía Cristo que se podrán ver en el espacio de prime time. En los cortes que la cadena ha ido emitiendo se puede ver cómo el hijo de la socialité no se deja nada en el tintero y habla de su relación con sus padres, de la vida que llevó su hermana con las drogas y del chantaje que Rey le hizo durante años al emérito.

"La verdadera pesadilla no era mi padre, era mi madre"

Ángel Cristo culpa a su madre de ser "la verdadera pesadilla" aunque tampoco deja impune a su padre. Sin dejar de lado la realidad de su familia, el aludido sí revela los constantes gritos, peleas e incluso sangre que se sufren a diario en casa.

"La he visto gastarse mucho dinero en el casino: desde 100 a 30.000 euros en una noche. Pero no solo eso, sobre la relación que tenían el domador y la actriz, el hermano de Sofía explica que era un sinvivir: "La casa de La Moraleja era una pesadilla, es un infierno. Había peleas, gritos, mucho miedo y sangre. Mi miedo era que no mataran a mi madre. Mi padre se descontrolaba muchísimo más", dice Ángel Cristo.

Sobre el chantaje a Juan Carlos I, el hijo de Barbara Rey reconoció que "en el cuarto de mi madre, que había mucho efectivo. Ese dinero venía de unos pagos que se le hacían periódicamente a mi madre por el chantaje al rey de España. Ella decidió hacerle unas fotos al rey y yo fui a hacerlas".