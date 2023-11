Jessica Bueno no para de poner patas arriba la casa de Guadalix de la Sierra. La modelo ha sido la encargada de provocar algunos de los momentos más críticos del concurso como, por ejemplo, cuando protagonizó un polémico momento cuando no dudó en gastarse lo que fuera necesario para mantener una conversación con sus hijos, y prueba de ello ha sido la friolera de dinero que quitó del premio final. Y es que la modelo sefundió 75.100 euros del premio final. Una decisión que dejó el premio final el 42. 600 euros.

Pero esto no fue todo porque Bueno, tras la expulsión de su amigo Luitingo, fue tentada por la organización del programa y ha decidió gastarse una alta cantidad económica para que su compañero especial siguiese siendo concursante de GH VIP 8.

Sin embargo, tras la última trifulca que ha sacudido la casa de Guadalix, ha sido un comentario de Carmen Alcayde la que ha provocado un terremoto entre los habitantes de la casa más famosa de la televisión.

Pero, ¿qué comentario ha desatado el dolor y el hartazgo de la joven?

"Todo lo que hago está mal"

Harta de las críticas de sus compañeros, Jessica Bueno ha comenzado a desahogarse antes de romper a llorar. "Todo lo que hago está mal y nadie se para a saber cómo me siento yo o Luitingo. Que cada uno haga lo que le dé la gana y me dejen en paz" decía antes de que su compañera comenzara a interpelarle.

"Si no puedo comentar vete a los mundos de Yupi y no estés en 'GH VIP'" le decía a Bueno mientras la maniquí ya no podia aguantar las lágrimas. "Yo no hago eso. Los sentimientos están por encima del concurso. Déjame en paz Carmen, no te quiero ni mirar a la cara. Estáis como siempre, faltando. ¡Estáis siempre hablando de mí, qué coño hago! Una cosa es opinar y otra juzgar", sentenciaba la modelo.