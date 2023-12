Isabel Pantoja se ha quitado de encima una las deudas más pesadas de toda su vida. La tonadillera ha saldado una de las que probablemente haya sido una de sus grandes pesadillas durante una década.

La cantante contraía una altísima deuda con una amiga suya de hace 45 años conocida como Loli 'La kioskera'. Loli, que en más de una ocasión ha acudido a los medios de comunicación para intentar que la Pantoja le pagara el dinero que le debía, ha puesto fin (por fin) a este doloroso proceso que ha sido para ella ver cómo su amiga no le había pagado un dinero que era suyo.

La cantidad total que debía Isabel Pantoja a Loli 'La kioskera' asciende a 76.000 euros y ahora la mujer de 84 años de edad ha recuperado lo que es suyo.

Pero, ¿cómo ha conseguido saldar esta deuda? La revista Lecturas ha desvelado, en exclusiva, cómo ha conseguido solventar este entuerno que le ha dado dolores de cabeza durante 10 años.

Ahorros de toda una vida

Según ha publicado la citada publicación, Loli les ha confirmado que Isabel Pantoja le ha pagado lo que le debía. "Está todo solucionado, en octubre fue el último pago. He pasado mucho, he sufrido mucho no esperaba esto de ella" revela la mujer a la revista.